Моджтаба Хаменеи назначен новым главой Ирана
56-летний священнослужитель, тесно связанный с КСИР, сменил отца, погибшего при ударах по Тегерану 28 февраля
09 марта 2026, 09:00, ИА Амител
Второй сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи стал новым главой государства. Об этом сообщает ТАСС.
Моджтаба Хаменеи, 56-летний священнослужитель среднего звена, долгое время рассматривался иранской элитой как возможный преемник отца.
Он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который уже присягнул ему на верность и выразил готовность следовать его указаниям.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов по Тегерану, которые США и Израиль начали на фоне обострения ядерной программы Ирана.
10:02:51 09-03-2026
Достанут и этого фанатика.
13:56:59 09-03-2026
Гость (10:02:51 09-03-2026) Достанут и этого фанатика.... Во имя свободы и демократии.
16:24:21 09-03-2026
Гость (13:56:59 09-03-2026) Во имя свободы и демократии. ... Ну не из-за нефти и газа его достанут
11:50:50 09-03-2026
Свободу Персии!
Долой Хоттабычей!
17:30:21 09-03-2026
Гость (11:50:50 09-03-2026) Свободу Персии!Долой Хоттабычей!... Иранские нефть и газ-в самые демократические руки на земле.
19:19:59 09-03-2026
Гость (17:30:21 09-03-2026) Иранские нефть и газ-в самые демократические руки на земле. ... Правильно. Нефть народу Персии!
Но ещё не надо забыть, что за прошедшую неделю нефть скакнула за сотку баксов. А это России на руку - пенсии, пособия...
Я не сторонник теории заговора, но вполне могу допустить, что именно Россия и могла инкогнито подтолкнуть Трампа навалять Аладдинам.
В смутные времена каждый норовить половить рыбку в мутной воде реки истории.
18:40:14 09-03-2026
Победы народу Ирана !
20:13:48 09-03-2026
Гость (18:40:14 09-03-2026) Победы народу Ирана !...
Радикальным исламистам с замашками на ядерку? Вы точно разбираетесь или только телек смотрите?
23:26:57 09-03-2026
Гость (20:13:48 09-03-2026) Радикальным исламистам с замашками на ядерку? Вы точно р... Ну он же сказал народу, а не правительству Ирана
20:35:15 09-03-2026
Гость (18:40:14 09-03-2026) Победы народу Ирана !... Победы над средневековыми фанатиками!
09:44:42 10-03-2026
Гость (20:35:15 09-03-2026) Победы над средневековыми фанатиками!... Больших фанатиков, чем в вашем Израиле ещё поискать. И даже не средневековых, а настоящих, нынешних.
20:14:44 09-03-2026
А сколько у старого вообще было сыновей? Ну чисто прикинуть на будущее 😁
10:19:58 10-03-2026
о Трампе: наглый, самовлюбленный нарцисс лихорадит страны мира. Вот почему? Армия американская далеко не самая сильная. Люди торопеют и столбенеют от этой наглости. Даже не сопротивляются.