Моджтаба Хаменеи назначен новым главой Ирана

56-летний священнослужитель, тесно связанный с КСИР, сменил отца, погибшего при ударах по Тегерану 28 февраля

09 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Второй сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи стал новым главой государства. Об этом сообщает ТАСС.

Моджтаба Хаменеи, 56-летний священнослужитель среднего звена, долгое время рассматривался иранской элитой как возможный преемник отца.

Он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который уже присягнул ему на верность и выразил готовность следовать его указаниям.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов по Тегерану, которые США и Израиль начали на фоне обострения ядерной программы Ирана.