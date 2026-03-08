Неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара в сауне в Бийске

08 марта 2026, 21:31, ИА Амител

Вечером 7 марта в Бийске произошел пожар в двухэтажной сауне. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации спасателей, когда на место прибыли первые пожарные подразделения, со второго этажа здания уже шел дым. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. В результате огонь повредил стены и потолочные перекрытия помещения.

«В ликвидации пожара участвовали девять сотрудников МЧС и две автоцистерны. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Сейчас обстоятельства случившегося уточняются.