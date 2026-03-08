В профсоюзе рассказали о сохраняющихся стереотипах в отношении женщин-моряков

В мировой морской индустрии доля женщин составляет около 2%

08 марта 2026, 22:36, ИА Амител

Женщины по-прежнему сталкиваются с предрассудками при попытке устроиться на работу в судовые экипажи. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

По его словам, основным препятствием остаются устоявшиеся стереотипы о том, что морская профессия слишком тяжелая для женщин. Ранее такие ограничения существовали и на законодательном уровне.

«На пути трудоустройства женщин на морском флоте стоят современные предрассудки и стереотипы. До последнего времени в российском законодательстве были установлены запреты на занятие многих должностей на морских судах женщинами, исключительно исходя из заботы об их здоровье. Только с 1 января 2021 года все эти запреты были сняты, в том числе по настоянию РПСМ», — рассказал Ковальчук.

Он отметил, что в отрасли сейчас наблюдается дефицит специалистов на некоторых должностях на российских судах, однако говорить о нехватке именно женщин пока нельзя. При этом судовладельцы не всегда готовы принимать их в плавсостав. В мировой морской индустрии доля женщин составляет около 2%, и чаще всего они работают на круизных судах, обслуживая пассажиров.

Ковальчук привел пример недавнего обращения в профсоюз. Девушке отказали в трудоустройстве, сославшись на ограничения, которые уже отменены.

«Мы разъяснили ей, что в таких случаях необходимо требовать письменный отказ и обжаловать его в суде. Потому важно, на мой взгляд, максимально преодолеть стереотипы о том, что эта профессия является исключительно мужской, и не создавать барьеров для самостоятельного выбора профессии моряка женщинами», — подчеркнул он.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что в этом году по морским специальностям из подведомственных вузов выпустилась 41 девушка. Среди них будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.

В ведомстве уточнили, что учебные программы для будущих членов экипажей были скорректированы. Теперь выпуск специалистов перенесен с июня на февраль-март, чтобы они могли сразу после окончания обучения устроиться на суда в период навигации.

По словам Игоря Ковальчука, в некоторых профильных учебных заведениях доля девушек среди студентов может достигать примерно 5%. Кроме того, существуют курсы подготовки рядового состава экипажей — матросов, мотористов и электриков, которые также доступны для женщин.

Ранее сообщалось, что женщинам разрешат работать машинистами экскаваторов. Минтруд планирует пересмотреть перечень специальностей, недоступных для женщин.