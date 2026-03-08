Дипломат раскрыла особенности празднования 8 Марта в странах Азии

В большинстве государств региона этот праздник не является общенациональным

08 марта 2026, 18:09, ИА Амител

Празднование 8 Марта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В странах Юго-Восточной Азии Международный женский день не имеет такого широкого распространения, как в России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Людмила Воробьева.

По ее словам, в большинстве государств региона этот праздник не является общенациональным и практически нигде не считается выходным днем.

«В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. По-моему, кроме Лаоса, нигде он не является выходным днем. То есть если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует», — пояснила дипломат.

При этом в странах региона существуют собственные праздники, посвященные женщинам и важным женским фигурам в национальной истории. Так, в Таиланде отмечают День матери, который связан с именем королевы-матери Сирикит. В стране ее называют "матерью нации".

По словам Людмилы Воробьевой, в Индонезии широко известен День Картини — праздник в честь Картини, активистки и сторонницы женского образования, которую считают одной из первых феминисток страны.

«В Индонезии, где я работала шесть лет, это День Картини. Картини была всенародная, известная и любимая индонезийка, которая боролась в начале XX века за права женщин. Вот этот день в Индонезии все знают и отмечают», — добавила дипломат.

Комментарии 2

Гость

18:14:52 08-03-2026

В каждой избушки свои погремушки.

Гость

13:48:07 09-03-2026

Нам страны азии зачем? Для кругозора или для привыкания ?

