Дипломат раскрыла особенности празднования 8 Марта в странах Азии

08 марта 2026, 18:09, ИА Амител

В странах Юго-Восточной Азии Международный женский день не имеет такого широкого распространения, как в России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Людмила Воробьева.

По ее словам, в большинстве государств региона этот праздник не является общенациональным и практически нигде не считается выходным днем.

«В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. По-моему, кроме Лаоса, нигде он не является выходным днем. То есть если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует», — пояснила дипломат.

При этом в странах региона существуют собственные праздники, посвященные женщинам и важным женским фигурам в национальной истории. Так, в Таиланде отмечают День матери, который связан с именем королевы-матери Сирикит. В стране ее называют "матерью нации".

По словам Людмилы Воробьевой, в Индонезии широко известен День Картини — праздник в честь Картини, активистки и сторонницы женского образования, которую считают одной из первых феминисток страны.