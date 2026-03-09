Мужчина погиб при пожаре из-за перекала печи в Залесово

Возгорание произошло ночью 9 марта на улице Розы Люксембург

09 марта 2026, 12:32, ИА Амител

Пожар в Залесово / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 9 марта в селе Залесово загорелся частный дом на улице Розы Люксембург. На момент прибытия пожарных кровля уже была охвачена огнем, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 65 квадратных метров. Внутри дома спасатели обнаружили тело мужчины.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать перекал печи.

На месте работали пять человек личного состава МЧС и три единицы техники.