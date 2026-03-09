Врач из Ярового спасла пассажира на борту самолета Москва — Новосибирск

Татьяна Баранова вовремя оказала помощь мужчине, который терял сознание из-за гипогликемии

09 марта 2026, 12:01, ИА Амител

Самолет в аэропорту / Фото: amic.ru

6 марта на рейсе Москва — Новосибирск одному из пассажиров внезапно стало плохо. Мужчина терял сознание, предположительно, из-за резкого падения сахара в крови. На борту оказалась Татьяна Баранова — начальник медсанчасти из Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России.

Врач мгновенно среагировала и оказала экстренную помощь. Состояние пассажира удалось стабилизировать, самолет продолжил полет без вынужденной посадки.

Татьяна Баранова окончила Алтайский государственный медуниверситет в 2009 году и с тех пор работает в медсанчасти № 128. Прошла путь от интерна до начальника учреждения.

В 2023 году стала победителем городского конкурса "Человек года" в номинации "Будущее города". Имеет благодарности от медсанчасти, администрации Ярового и ФМБА России.