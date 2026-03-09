В России сообщили о новой уловке мошенников через рассылку писем с досудебными претензиями

Подобные письма злоумышленники отправляют якобы от имени различных организаций

09 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая электронные письма с так называемыми досудебными претензиями. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил председатель комитета Государственной Думы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.

По его словам, подобные письма злоумышленники отправляют якобы от имени различных организаций, юридических служб или деловых партнеров. Формулировки в теме и тексте специально подбираются так, чтобы вызвать у получателя тревогу и ощущение срочности. При этом содержание выглядит правдоподобно.

«В сообщении говорится о наличии задолженности, о нарушении обязательств или о готовящемся обращении в суд. Внутри письма обычно находится вложенный файл или ссылка для скачивания материалов. Расчет прост. Получатель, увидев слова о судебном разбирательстве, стремится как можно быстрее открыть вложение и разобраться в ситуации. В тексте указываются номера дел, суммы требований, иногда приводятся выдержки из правовых норм или деловая лексика, создающая впечатление официальной переписки», — отметил депутат.

По словам Сергея Гаврилова, такие сообщения рассчитаны на страх людей перед возможным судебным разбирательством. Файлы в письмах обычно имеют формат, характерный для деловой переписки. Однако при их открытии может запускаться вредоносная программа или появляться предложение скачать дополнительный файл.

В результате на компьютер пользователя может установиться программа, которая собирает личные данные — пароли, информацию из банковских приложений и служебную переписку.

Депутат также рассказал о другой разновидности схемы. В письме может содержаться ссылка на архив якобы с материалами претензии. После перехода пользователь попадает на страницу, внешне похожую на сервис обмена файлами, скачивает архив и предполагает, что внутри находится текст документа и приложения.

«Внутри может оказаться исполняемый файл или программа, замаскированная под деловой файл. После запуска она получает доступ к системе и начинает передачу данных злоумышленникам», — предупредил Сергей Гаврилов.

