Алла Пугачева может потерять товарный знак в России
Срок действия исключительного права истекает в августе 2026 года
09 марта 2026, 13:00, ИА Амител
Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева рискует потерять товарный знак "Баронесса фон Орбах". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента, срок действия исключительного права истекает в августе 2026 года.
Впервые знак зарегистрировали в 1997 году. Пугачева несколько раз продлевала регистрацию — последняя запись об этом была внесена в 2016 году, тогда знак продлили до августа 2026-го.
Название связано с аристократическими корнями Миколаса Орбакаса, отца Кристины Орбакайте и бывшего супруга певицы. Он является потомственным литовским бароном фон Орбах.
Ранее Пугачева уже лишилась прав на товарный знак "Рецитал".
13:25:21 09-03-2026
Баронессы все в Париже.
17:39:37 09-03-2026
ей этот знак как собаке пятая нога нужен...
19:17:39 09-03-2026
Гость (17:39:37 09-03-2026) ей этот знак как собаке пятая нога нужен...... Ты - Пугачева? Че ты за нее отвечаешь?
19:27:43 09-03-2026
Да велик ли навар имела "баронесса" от своего "товарного знака", чтобы шибко трепетать в связи с "риском" его лишиться?
20:57:51 09-03-2026
Давно пора рухлядь на помойку...
22:46:25 09-03-2026
По слухам она там солярий торгует.
Наверняка здорово приподнимется. Нового мужа помоложе купит.
А вы лузеры. Хоть одного мужа содержите.
08:11:37 10-03-2026
что значит может потерять? она инагент, какие нафиг знаки и права у нее могут быть в НАШЕЙ стране?
Давно пора лишить всех титулов, знаков иимуществ.
Лучше эту курицу запретите чем телегу.