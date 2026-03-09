Алла Пугачева может потерять товарный знак в России

09 марта 2026, 13:00, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева рискует потерять товарный знак "Баронесса фон Орбах". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента, срок действия исключительного права истекает в августе 2026 года.

Впервые знак зарегистрировали в 1997 году. Пугачева несколько раз продлевала регистрацию — последняя запись об этом была внесена в 2016 году, тогда знак продлили до августа 2026-го.

Название связано с аристократическими корнями Миколаса Орбакаса, отца Кристины Орбакайте и бывшего супруга певицы. Он является потомственным литовским бароном фон Орбах.

Ранее Пугачева уже лишилась прав на товарный знак "Рецитал".