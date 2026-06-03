Три десятка кур погибли во время пожара в алтайском поселке
Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров
03 июня 2026, 20:07, ИА Амител
Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В поселке Покровка Первомайского района днем 2 июня произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь полностью охватил сарай. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
В результате пожара хозяйственная постройка была уничтожена. Кроме того, погибли 30 кур.
На месте происшествия работали восемь сотрудников пожарной охраны и три единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
20:25:53 03-06-2026
Всё зависит от точки зрения, не погибли, а приготовились
01:14:37 04-06-2026
Гость (20:25:53 03-06-2026) Всё зависит от точки зрения, не погибли, а приготовились... Любишь обгорелых курей с дерьмом и перьями? Однако! Хотя о вкусах не спорят.