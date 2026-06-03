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Три десятка кур погибли во время пожара в алтайском поселке

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров

03 июня 2026, 20:07, ИА Амител

Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В поселке Покровка Первомайского района днем 2 июня произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь полностью охватил сарай. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

В результате пожара хозяйственная постройка была уничтожена. Кроме того, погибли 30 кур.

На месте происшествия работали восемь сотрудников пожарной охраны и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Алтайский край Пожары сельское хозяйство животные Птицы
       

Комментарии 2

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Гость

20:25:53 03-06-2026

Всё зависит от точки зрения, не погибли, а приготовились

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Кулинар

01:14:37 04-06-2026

Гость (20:25:53 03-06-2026) Всё зависит от точки зрения, не погибли, а приготовились... Любишь обгорелых курей с дерьмом и перьями? Однако! Хотя о вкусах не спорят.

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