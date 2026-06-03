Три десятка кур погибли во время пожара в алтайском поселке

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров

03 июня 2026, 20:07, ИА Амител

Курица и яйца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В поселке Покровка Первомайского района днем 2 июня произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь полностью охватил сарай. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

В результате пожара хозяйственная постройка была уничтожена. Кроме того, погибли 30 кур.

На месте происшествия работали восемь сотрудников пожарной охраны и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.