Крупный пожар в алтайском селе унес жизни 11 кроликов и 13 свиней

В результате пожара сарай был уничтожен

02 июня 2026, 21:02, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В селе Соколово Зонального района днем 1 июня произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь полностью охватил сарай. Существовала угроза распространения пламени на соседние постройки.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В результате пожара сарай был уничтожен. Кроме того, огонь повредил ленточную пилораму и находившиеся рядом пиломатериалы.

Не обошлось без потерь среди животных. Во время пожара погибли 13 свиней и 11 кроликов.

К ликвидации возгорания привлекались семь сотрудников пожарной охраны и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства возникновения пожара.