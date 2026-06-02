Три тысячи тонн подконтрольных Россельхознадзору товаров экспортировали из Алтайского края

Основными направлениями поставок стали Китай, Монголия, Таиланд и Эквадор

02 июня 2026, 07:14, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

За прошедшую неделю из Алтайского края экспортировали около трех тысяч тонн продукции, подконтрольной ветеринарному надзору. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Под контролем специалистов за рубеж было отправлено более 100 партий продукции животного происхождения и кормов. Основными направлениями поставок стали Китай, Монголия, Таиланд и Эквадор.

Большую часть экспортных поставок составили растительные корма. В Китай и Монголию отгрузили свыше 2,6 тысячи тонн такой продукции.

Кроме того, в Китай направили четыре партии куриных лап общим весом 108 тонн. В Монголию экспортировали более 66 тысяч пищевых яиц.

Также из Алтайского края в Китай, Таиланд и Эквадор отправили около 60 тонн цист артемии.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года объем экспорта животноводческой продукции и кормов из региона превысил 80 тысяч тонн.