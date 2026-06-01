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Жители села Малая Шелковка бьют тревогу из-за "комариного апокалипсиса"

По словам сельчан, комары заполонили всю территорию, страдают люди и домашний скот

01 июня 2026, 13:01, ИА Амител

В селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители бьют тревогу из-за массового нашествия комаров. Люди называют происходящее "комариным апокалипсисом", пишет "В курсе 22".

По словам сельчан, насекомые буквально заполонили всю территорию. Из-за этого страдают не только люди, но и домашний скот. 

Алтайский край Происшествия комары
       

Комментарии 7

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Трагати

13:04:25 01-06-2026

в кгагавом совке - их травили.
сейчас - видимо не обязательные расходы.

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Гость

14:16:35 01-06-2026

При совке в Новосибирске целый отдел одного из институтов выводил огромное количество личинок стрекозы и развозил в места обитания партийной элиты. От тудова она распространялась по краю своим ходом. После смерти начальника отдела дело это заглохло. А бесконтрольное применение гербицидов сводит на нет популяцию этого полезного насекомого.

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мелодия шарманки.

14:41:24 01-06-2026

Гость (14:16:35 01-06-2026) При совке в Новосибирске целый отдел одного из институтов в... а сейчас заказал, на,, озоне"-и тишина.
ни комаров, ни соседей.

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Гость

14:17:42 01-06-2026

Зимой будет лучше, но холодно.

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Гость

18:53:16 01-06-2026

Ребята, валить вам надо оттуда..

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гость

21:07:43 01-06-2026

Гость (18:53:16 01-06-2026) Ребята, валить вам надо оттуда..... Болот нет, бор правда рядом, 4 улицы и 2 лужи откуда столько комаров??

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Новости

03:14:28 02-06-2026

Ещё Комбикормовый завод (АО Алтайский бройлер) в Зональном районе разводит на предприятии огромных жирных чёрных мух, тучи которых заполонили всё село. Странно, что об этом не пишут. А такие мухи много чего разносить могут..

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