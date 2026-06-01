Жители села Малая Шелковка бьют тревогу из-за "комариного апокалипсиса"
По словам сельчан, комары заполонили всю территорию, страдают люди и домашний скот
01 июня 2026, 13:01, ИА Амител
В селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители бьют тревогу из-за массового нашествия комаров. Люди называют происходящее "комариным апокалипсисом", пишет "В курсе 22".
По словам сельчан, насекомые буквально заполонили всю территорию. Из-за этого страдают не только люди, но и домашний скот.
13:04:25 01-06-2026
в кгагавом совке - их травили.
сейчас - видимо не обязательные расходы.
14:16:35 01-06-2026
При совке в Новосибирске целый отдел одного из институтов выводил огромное количество личинок стрекозы и развозил в места обитания партийной элиты. От тудова она распространялась по краю своим ходом. После смерти начальника отдела дело это заглохло. А бесконтрольное применение гербицидов сводит на нет популяцию этого полезного насекомого.
14:41:24 01-06-2026
Гость (14:16:35 01-06-2026) При совке в Новосибирске целый отдел одного из институтов в... а сейчас заказал, на,, озоне"-и тишина.
ни комаров, ни соседей.
14:17:42 01-06-2026
Зимой будет лучше, но холодно.
18:53:16 01-06-2026
Ребята, валить вам надо оттуда..
21:07:43 01-06-2026
Гость (18:53:16 01-06-2026) Ребята, валить вам надо оттуда..... Болот нет, бор правда рядом, 4 улицы и 2 лужи откуда столько комаров??
03:14:28 02-06-2026
Ещё Комбикормовый завод (АО Алтайский бройлер) в Зональном районе разводит на предприятии огромных жирных чёрных мух, тучи которых заполонили всё село. Странно, что об этом не пишут. А такие мухи много чего разносить могут..