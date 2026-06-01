Жители села Малая Шелковка бьют тревогу из-за "комариного апокалипсиса"

По словам сельчан, комары заполонили всю территорию, страдают люди и домашний скот

01 июня 2026, 13:01, ИА Амител

В селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители бьют тревогу из-за массового нашествия комаров. Люди называют происходящее "комариным апокалипсисом", пишет "В курсе 22".

По словам сельчан, насекомые буквально заполонили всю территорию. Из-за этого страдают не только люди, но и домашний скот.