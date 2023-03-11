В 2022 году в дорожное хозяйство Алтайского края инвестировали больше 23 млрд рублей

За прошедший год в регионе обновили порядка 800 км автодорог, построили новые объекты, закупили технику и электротранспорт

11 марта 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Свыше 23 млрд рублей инвестировали в развитие дорожного хозяйства Алтайского края в 2022 году, сообщили в правительстве региона по итогам расширенного совещания краевого Минтранса с руководителями ведущих предприятий отрасли.

Отмечается, что объём финансовых вливаний в отрасль увеличился в полтора раза по сравнению с позапрошлым, 2021 годом.

Губернатор Виктор Томенко в ходе мероприятия сказал, что в 2022-м в крае началась большая работа по освоению средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Из оформленных 15 млрд рублей порядка 80% направили на развитие транспорта, масштабные и стратегически важные объекты дорожной инфраструктуры. В их числе строительство новой трёхуровневой развязки на Змеиногорском тракте, обхода села Сузоп, подъезда к селу Яново, где в скором будущем откроется крупное сельхозпредприятие. Это, в том числе, и реконструкция путепровода в Барнауле, автодороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" и ряда других объектов.

Отмечается также, что порядка 2 млрд рублей краевого бюджета пошло на приобретение свыше 250 единиц техники в муниципалитеты и краевые дорожно-строительные управления.

Обновление муниципального транспорта продолжается в том числе и в сфере электротранспорта. Общий объём финансирования из краевого бюджета на эти цели в 2022 году составил 1,1 млрд рублей. Так, закуплено и уже поставлено семь троллейбусов в Рубцовск. А в ближайшее время в Барнаул поступит 10 современных низкопольных трамваев.

"Благодаря приобретённым 193 автобусам для нужд муниципальных образований края удалось обеспечить бесперебойное транспортное сообщение по 202 муниципальным маршрутам, из которых 34 маршрута были вновь установлены в 2022 году", – говорится в сообщении.

Министр транспорта края Антон Воронов также сообщил, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" перевыполнили план по приведению к нормативу автомобильных дорог, находящихся в Барнаульской и Бийской агломерациях. В целом за прошедший год дорожники обновили порядка 800 км автодорог и 26 расположенных на них сооружений.