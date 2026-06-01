В Алтайском крае нетрезвый мужчина набросился с кулаками на медработника
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений
01 июня 2026, 20:33, ИА Амител
В Михайловском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош в больнице и избил фельдшера. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.
По данным ведомства, житель села Михайловское обратился в приемное отделение Михайловской центральной районной больницы с жалобами на плохое самочувствие. Мужчина сообщил медикам, что его избили неизвестные. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время приема посетитель вел себя агрессивно, грубил медицинскому работнику и использовал нецензурную лексику. После замечания со стороны фельдшера мужчина набросился на женщину и нанес ей побои.
На помощь коллеге пришли сотрудники больницы, которые нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось позже, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. По факту происшествия проводится проверка.
Комментарии 0