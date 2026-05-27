Мужчина напал на девочку в Камне-на-Оби: схватил за волосы и повалил

Прокуратура и МВД проводят проверку по факту инцидента

27 мая 2026, 14:07, ИА Амител

Мужчина напал на девочку в Камне-на-Оби, пишут "Каменские новости". На кадрах видно, как он схватил подростка за волосы и повалил на землю. Причиной конфликта могло стать то, что мужчина пытался защитить свою дочь от нападок девочки, однако, со слов свидетелей, он не стал разговаривать с ней, а сразу применил силу.

Прокурор Алтайского края поручил провести проверку в связи с произошедшим.

«При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой», — рассказали в алтайской прокуратуре.

В региональном МВД также проводится проверка по факту инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в центре Казани 20-летний парень из Барнаула пытался задушить 13-летнего подростка в кустах.