Мужчина напал на девочку в Камне-на-Оби: схватил за волосы и повалил
Прокуратура и МВД проводят проверку по факту инцидента
27 мая 2026, 14:07, ИА Амител
Мужчина напал на девочку в Камне-на-Оби, пишут "Каменские новости". На кадрах видно, как он схватил подростка за волосы и повалил на землю. Причиной конфликта могло стать то, что мужчина пытался защитить свою дочь от нападок девочки, однако, со слов свидетелей, он не стал разговаривать с ней, а сразу применил силу.
Прокурор Алтайского края поручил провести проверку в связи с произошедшим.
«При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой», — рассказали в алтайской прокуратуре.
В региональном МВД также проводится проверка по факту инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в центре Казани 20-летний парень из Барнаула пытался задушить 13-летнего подростка в кустах.
14:16:58 27-05-2026
Про эту ситуацию не понятно, поэтому смысла нет комментировать, хотя применять силу, тем более к заведомом более слабому - это сомнительное дело.
Интересно другое.
Известный факт, что подростки - это такие существа, которые кроме отвращения никаких других эмоций вызывать не могут.
Если такой подросток будет докапываться до твоего маленького ребенка - что делать?
Объяснить, что бы пошел вон или в лоб дам? Он скажет, ну попробуй. Дальше что?
Вызвать полицию и наблюдать как развиваются события?
15:47:06 27-05-2026
Гость (14:16:58 27-05-2026) Про эту ситуацию не понятно, поэтому смысла нет комментирова...
Я бы хотел добавить, что современные подростки вызывают отвращение. Даже в 90-е годы не было такого безобразия! А кто родители этих подростков? Да это те, кого упустило самое образованное и воспитанное поколение!
16:43:14 27-05-2026
Надо было ее отца по разам вызвать и муську набуцкать