В Алтайском крае прошел кибертурнир по Dota 2 в честь 80‑летия Владимира Жириновского

Принять участие в турнире пожелали 70 человек

02 июня 2026, 16:26, ИА Амител

Кибертурнир в честь 80‑летия Владимира Жириновского / Фото: пресс-служба ЛДПР

В Алтайском крае состоялся масштабный киберспортивный турнир по игре Dota 2, приуроченный к 80‑летию Владимира Жириновского.

Организаторами выступили молодежная организация Алтайского реготделения ЛДПР совместно с компьютерным клубом Tokyo.

Турнир проходил в два этапа — онлайн и офлайн — и привлек большое внимание игроков региона. Регистрация команд была открыта до 25 мая, а с 25 по 30 мая состоялся отборочный тур. На отборочные туры зарегистрировались больше 70 человек, сообщили amic.ru в пресс-службе партии.

В борьбе за выход в офлайн-этап соревновались десять команд. Прошли только четыре коллектива.

Участники кибертурнира / Фото: пресс-служба ЛДПР

Онлайн‑часть турнира включала четыре отдельных состязания. Первые три игры оказались напряженными и длились более часа каждая. Финал же, напротив, удивил своей динамичностью: хотя участники ожидали долгой битвы, победитель определился уже через 20 минут.

Офлайн‑встреча прошла в киберклубе, а все матчи транслировались в Сети — зрители могли следить за ходом игр в прямом эфире и слушать комментарии ведущих.

Кто стал победителем:

1-е место — команда Heartless;

2-е место — команда Cheeze Peizza;

3-е место — команда DruH_spirit;

4-е место — команда Team Brighter.

Одна из участниц поделилась своими эмоциями: "Я участвовала в таком впервые. Для меня это круто и удивительно. Я даже не ожидала, что киберспорт настолько востребован в нашем крае".

«Это просто вау! Столько эмоций, столько драйва. Я потом встречался с ребятами, другими участниками, после турнира. Всем очень понравилось. Много впечатлений. Это было по-настоящему круто!» — рассказал еще один из участников турнира.

По завершении очного финала состоялось торжественное награждение победителей.

Кибертурнир / Фото: пресс-служба ЛДПР