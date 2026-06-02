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В Алтайском крае прошел кибертурнир по Dota 2 в честь 80‑летия Владимира Жириновского

Принять участие в турнире пожелали 70 человек

02 июня 2026, 16:26, ИА Амител

Кибертурнир в честь 80‑летия Владимира Жириновского / Фото: пресс-служба ЛДПР
Кибертурнир в честь 80‑летия Владимира Жириновского / Фото: пресс-служба ЛДПР

В Алтайском крае состоялся масштабный киберспортивный турнир по игре Dota 2, приуроченный к 80‑летию Владимира Жириновского.

Организаторами выступили молодежная организация Алтайского реготделения ЛДПР совместно с компьютерным клубом Tokyo.

Турнир проходил в два этапа — онлайн и офлайн — и привлек большое внимание игроков региона. Регистрация команд была открыта до 25 мая, а с 25 по 30 мая состоялся отборочный тур. На отборочные туры зарегистрировались больше 70 человек, сообщили amic.ru в пресс-службе партии.

В борьбе за выход в офлайн-этап соревновались десять команд. Прошли только четыре коллектива.

Участники кибертурнира / Фото: пресс-служба ЛДПР

Онлайн‑часть турнира включала четыре отдельных состязания. Первые три игры оказались напряженными и длились более часа каждая. Финал же, напротив, удивил своей динамичностью: хотя участники ожидали долгой битвы, победитель определился уже через 20 минут.

Офлайн‑встреча прошла в киберклубе, а все матчи транслировались в Сети — зрители могли следить за ходом игр в прямом эфире и слушать комментарии ведущих.

Кто стал победителем:

  • 1-е место — команда Heartless;
  • 2-е место — команда Cheeze Peizza;
  • 3-е место — команда DruH_spirit;
  • 4-е место — команда Team Brighter. 

Одна из участниц поделилась своими эмоциями: "Я участвовала в таком впервые. Для меня это круто и удивительно. Я даже не ожидала, что киберспорт настолько востребован в нашем крае".

«Это просто вау! Столько эмоций, столько драйва. Я потом встречался с ребятами, другими участниками, после турнира. Всем очень понравилось. Много впечатлений. Это было по-настоящему круто!» — рассказал еще один из участников турнира. 

По завершении очного финала состоялось торжественное награждение победителей. 

Кибертурнир / Фото: пресс-служба ЛДПР

«Турнир показал: киберспорт в Алтайском крае активно развивается и объединяет людей разных возрастов, создавая пространство для дружеского соперничества и ярких эмоций. Мы рады, что смогли объединить любителей киберспорта в такой современной и динамичной атмосфере. ЛДПР планирует и дальше проводить подобные мероприятия», — отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Аллея имени Жириновского/фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

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