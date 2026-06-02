В Алтайском крае прошел кибертурнир по Dota 2 в честь 80‑летия Владимира Жириновского
Принять участие в турнире пожелали 70 человек
02 июня 2026, 16:26, ИА Амител
В Алтайском крае состоялся масштабный киберспортивный турнир по игре Dota 2, приуроченный к 80‑летию Владимира Жириновского.
Организаторами выступили молодежная организация Алтайского реготделения ЛДПР совместно с компьютерным клубом Tokyo.
Турнир проходил в два этапа — онлайн и офлайн — и привлек большое внимание игроков региона. Регистрация команд была открыта до 25 мая, а с 25 по 30 мая состоялся отборочный тур. На отборочные туры зарегистрировались больше 70 человек, сообщили amic.ru в пресс-службе партии.
В борьбе за выход в офлайн-этап соревновались десять команд. Прошли только четыре коллектива.
Онлайн‑часть турнира включала четыре отдельных состязания. Первые три игры оказались напряженными и длились более часа каждая. Финал же, напротив, удивил своей динамичностью: хотя участники ожидали долгой битвы, победитель определился уже через 20 минут.
Офлайн‑встреча прошла в киберклубе, а все матчи транслировались в Сети — зрители могли следить за ходом игр в прямом эфире и слушать комментарии ведущих.
Кто стал победителем:
- 1-е место — команда Heartless;
- 2-е место — команда Cheeze Peizza;
- 3-е место — команда DruH_spirit;
- 4-е место — команда Team Brighter.
Одна из участниц поделилась своими эмоциями: "Я участвовала в таком впервые. Для меня это круто и удивительно. Я даже не ожидала, что киберспорт настолько востребован в нашем крае".
«Это просто вау! Столько эмоций, столько драйва. Я потом встречался с ребятами, другими участниками, после турнира. Всем очень понравилось. Много впечатлений. Это было по-настоящему круто!» — рассказал еще один из участников турнира.
По завершении очного финала состоялось торжественное награждение победителей.
«Турнир показал: киберспорт в Алтайском крае активно развивается и объединяет людей разных возрастов, создавая пространство для дружеского соперничества и ярких эмоций. Мы рады, что смогли объединить любителей киберспорта в такой современной и динамичной атмосфере. ЛДПР планирует и дальше проводить подобные мероприятия», — отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.
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