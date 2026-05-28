В Алтайском крае резко выросли инвестиции в туристическую отрасль

За год объем инвестиций в отрасль вырос более чем наполовину

28 мая 2026, 10:03, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края сообщил о заметном росте туристической отрасли в регионе. По словам Виктора Томенко, за последний год объем инвестиций в сферу туризма увеличился сразу на 51%, а туристический поток достиг 2,4 миллиона человек.

Об этом губернатор заявил 28 мая во время ежегодного отчета правительства Алтайского края на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.

По данным краевых властей, за год объем инвестиций в отрасль вырос более чем наполовину. Речь идет о строительстве и развитии туристических объектов, гостиничной инфраструктуры, баз отдыха и других проектов, связанных с приемом гостей региона.