В Алтайском крае за 2025 год привели в норму более 950 километров дорог

Среди ключевых объектов — развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного и путепровод в Панкрушихинском районе

28 мая 2026, 09:56, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае привели в нормативное состояние более 950 километров автомобильных дорог.

Как отметил губернатор Виктор Томенко, ключевыми объектами дорожного хозяйства стали: развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного, а также путепровод в Панкрушихинском районе.

Кроме того, практически завершена реконструкция трассы Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь".