В Алтайском крае за 2025 год привели в норму более 950 километров дорог
Среди ключевых объектов — развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного и путепровод в Панкрушихинском районе
28 мая 2026, 09:56, ИА Амител
Трасса / Фото: amic.ru
В 2025 году в Алтайском крае привели в нормативное состояние более 950 километров автомобильных дорог.
Как отметил губернатор Виктор Томенко, ключевыми объектами дорожного хозяйства стали: развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного, а также путепровод в Панкрушихинском районе.
Кроме того, практически завершена реконструкция трассы Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь".
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края
11:04:57 28-05-2026
А сколько вышло км дорог из нормального состояния?...
18:41:17 28-05-2026
Гость (11:04:57 28-05-2026) А сколько вышло км дорог из нормального состояния?...... Судя по всему, все остальные километры.
12:33:51 28-05-2026
"В Алтайском крае за 2025 год привели в норму более 950 километров дорог"----------- Что трясти прошлое? Как говориться кто старое помянет, тому глаз вон. В Белоруссии строят дороги с железобетонным основанием на сорок лет эксплуатации, а наши отремонтированные дороги три, четыре года и как корова языком слизала.
22:03:24 28-05-2026
Как по городу сам губернатор-то по городу передвигается? Живых дорог даже в центре нет.