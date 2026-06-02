В Алтайском крае заскучавший сельчанин одним звонком поднял по тревоге полицию

В отношении мужчины составили административный протокол

02 июня 2026, 23:04, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителя Тогульского района оштрафовали за ложный вызов полиции. Мужчина придумал историю о нападении на девушек, чтобы развлечься и избавиться от скуки. Об этом рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, сельчанин позвонил в дежурную часть и сообщил, что на одной из улиц райцентра неизвестный мужчина якобы избивает девушек. Получив сигнал, сотрудники полиции оперативно прибыли на указанное место, однако никаких признаков происшествия не обнаружили.

Позже заявитель признался, что выдумал историю. По его словам, он живет один, часто скучает и в тот вечер употреблял спиртное. После сна мужчина почувствовал хандру и решил "взбодриться", позвонив в полицию.

В отношении сельчанина составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специализированных служб.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.