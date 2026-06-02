В Алтайском крае заскучавший сельчанин одним звонком поднял по тревоге полицию
В отношении мужчины составили административный протокол
02 июня 2026, 23:04, ИА Амител
Жителя Тогульского района оштрафовали за ложный вызов полиции. Мужчина придумал историю о нападении на девушек, чтобы развлечься и избавиться от скуки. Об этом рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Согласно материалам дела, сельчанин позвонил в дежурную часть и сообщил, что на одной из улиц райцентра неизвестный мужчина якобы избивает девушек. Получив сигнал, сотрудники полиции оперативно прибыли на указанное место, однако никаких признаков происшествия не обнаружили.
Позже заявитель признался, что выдумал историю. По его словам, он живет один, часто скучает и в тот вечер употреблял спиртное. После сна мужчина почувствовал хандру и решил "взбодриться", позвонив в полицию.
В отношении сельчанина составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специализированных служб.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
00:30:00 03-06-2026
А потом из этого же района придет матерьял. Что мужик до смерти забил сожительницу. Или сожительница устав терпеть побои зарезала сожителя. Мужику сказали молчать. А соседние дома никто и не смотрел тем более не проверял. Как в кино с великим и замечательным Михаилом Евдокимовым. Фильм " Не валяй дурака" или "Про бизнесмена Фому". Я уже точно не помню. Герой Евдокимова депутату об.яснял:-"Ну отходил бабу пару раз оглоблей. Ну погонял немного. И что?"- Русская традиция!!!
20:11:26 03-06-2026
Это называется учебная тревога!