Рубцовчанин лишился 105 тысяч рублей из-за мошенников под видом продления сим-карты

Возбуждено уголовное дело

03 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Житель Рубцовска перевел мошенникам 105 тысяч рублей после звонков лжесотрудников сотовой компании и портала "Госуслуг", пишет пресс-служба МО МВД России "Рубцовский".

Инцидент произошел по классической схеме: сначала мужчине позвонила женщина, представившаяся специалистом мобильного оператора, и убедила его сообщить код из SMS для "продления договора".

Затем на связь вышел якобы сотрудник "Госуслуг", который предупредил о "взломе личного кабинета" и потребовал срочно перевести деньги на "безопасный счет".

Испуганный мужчина перевел все свои сбережения, после чего связь с мошенниками прервалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Шинник

17:56:10 03-09-2025

ЗВОНКИ ?
ГОС УСЛУГИ ?

Исходя из нынешней тенденции к блокировкам того что пытается нас обмануть ... данные средства связи и ресурсы должны быть заблокированы !!!

Гость

18:53:45 03-09-2025

Одно и то же каждый день

Гость

08:41:44 04-09-2025

То ли из С.Кореи прилетел (от наших друзей), ничего про "продление симок" не слышал последние 3 года?

