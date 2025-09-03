Рубцовчанин лишился 105 тысяч рублей из-за мошенников под видом продления сим-карты
Возбуждено уголовное дело
03 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
Житель Рубцовска перевел мошенникам 105 тысяч рублей после звонков лжесотрудников сотовой компании и портала "Госуслуг", пишет пресс-служба МО МВД России "Рубцовский".
Инцидент произошел по классической схеме: сначала мужчине позвонила женщина, представившаяся специалистом мобильного оператора, и убедила его сообщить код из SMS для "продления договора".
Затем на связь вышел якобы сотрудник "Госуслуг", который предупредил о "взломе личного кабинета" и потребовал срочно перевести деньги на "безопасный счет".
Испуганный мужчина перевел все свои сбережения, после чего связь с мошенниками прервалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
17:56:10 03-09-2025
ЗВОНКИ ?
ГОС УСЛУГИ ?
Исходя из нынешней тенденции к блокировкам того что пытается нас обмануть ... данные средства связи и ресурсы должны быть заблокированы !!!
18:53:45 03-09-2025
Одно и то же каждый день
08:41:44 04-09-2025
То ли из С.Кореи прилетел (от наших друзей), ничего про "продление симок" не слышал последние 3 года?