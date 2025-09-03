Рубцовчанин лишился 105 тысяч рублей из-за мошенников под видом продления сим-карты

Возбуждено уголовное дело

03 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Житель Рубцовска перевел мошенникам 105 тысяч рублей после звонков лжесотрудников сотовой компании и портала "Госуслуг", пишет пресс-служба МО МВД России "Рубцовский".

Инцидент произошел по классической схеме: сначала мужчине позвонила женщина, представившаяся специалистом мобильного оператора, и убедила его сообщить код из SMS для "продления договора".

Затем на связь вышел якобы сотрудник "Госуслуг", который предупредил о "взломе личного кабинета" и потребовал срочно перевести деньги на "безопасный счет".

Испуганный мужчина перевел все свои сбережения, после чего связь с мошенниками прервалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".