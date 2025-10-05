"Замена домофона" обернулась для барнаульской пенсионерки потерей 1,5 млн рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело

05 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле мошенники похитили 1,5 миллиона рублей у 77-летней пенсионерки, используя многоступенчатую схему обмана, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Все началось с телефонного звонка о плановой замене домофона в подъезде, где проживает женщина. Хотя она изначально проявила осторожность и не сообщила коды доступа, на следующий день аферисты снова вышли на связь.

На этот раз злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб, убедили пенсионерку в необходимости срочно "обезопасить" ее сбережения. Под давлением мошенников женщина сняла все свои накопления в банке, приобрела новый мобильный телефон, установила указанные приложения и передала деньги курьеру, который представился сотрудником ФСБ.

Только когда преступники потребовали дополнительную сумму, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до десяти лет лишения свободы.