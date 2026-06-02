В Барнауле из-за баллончика с кислородом едва не вспыхнула квартира

Площадь возгорания составила около трех квадратных метров

02 июня 2026, 17:48, ИА Амител

Взорвавшийся баллончик / Фото: МЧС Алтайского края

Житель Барнаула получил ожоги во время пожара в квартире многоэтажного дома на улице Белинского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Хозяин жилья чистил системный блок компьютера с помощью баллончика со сжатым газом. В какой-то момент произошла разгерметизация емкости, после чего начался пожар.

Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать подручными средствами еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В результате происшествия мужчина получил ожоги. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На место выезжали девять сотрудников МЧС на двух единицах техники и автолестнице. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.