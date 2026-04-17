Проблемный маршрут № 47 в Барнауле могут перевести на регулируемый тариф
Инициативу власти планируют рассмотреть до конца года
17 апреля 2026, 07:14, ИА Амител
В Барнауле рассматривают возможность перевода маршрута № 47, который в настоящее время обслуживает частный перевозчик, на регулируемый тариф. Этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года, сообщили amic.ru в администрации города.
На данный момент маршрут № 47 обслуживается индивидуальным предпринимателем Фрей Г.Г., и действующий контракт с ним завершится в ноябре 2026 года. Однако уже с сентября 2026 года на этом маршруте будут работать дополнительные автобусы среднего класса, что должно улучшить ситуацию с вместимостью транспорта в часы пик.
Маршрут № 47 — один из самых популярных в Барнауле и одновременно проблемных. Горожане неоднократно жаловались на недостаточную вместимость автобусов малого класса. В часы пик мест всем пассажирам не хватает, что становится одной из главных проблем. В связи с этим власти города рассматривают возможность перевода его в систему с льготными тарифами.
В мэрии Барнаула добавили, что число маршрутов с нерегулируемыми тарифами в Барнауле постепенно сокращается: за последние три года их количество уменьшилось с 21 до 12.
Напомним, что с мая проезд в общественном транспорте на маршрутах с регулируемыми тарифами вырастет с 40 до 45 рублей. Власти и перевозчики обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты кондукторам и водителям, которых катастрофически не хватает в Барнауле. Отметим, что на маршрутах, работающих в Барнауле по нерегулируемым тарифам, проезд некоторые перевозчики уже повысили до 45 рублей.
08:33:59 17-04-2026
И уберите в конце концов отплату наличными в 47. Властям надо заставить перевозчика поставить терминалы на этом маршруте. Самые бесцеремонные водители попрошайки наличных на этом маршруте
08:43:11 17-04-2026
Наличные вне закона? Совсем с головой что ли плохо?
10:27:57 17-04-2026
Гость (08:43:11 17-04-2026) Наличные вне закона? Совсем с головой что ли плохо? ... А то что ОБЯЗАНЫ оплату принимать в любой форме? ч. 1 ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Или совсем с головой что ли плохо?
10:48:04 17-04-2026
Гость (08:43:11 17-04-2026) Наличные вне закона? Совсем с головой что ли плохо? ... плохо налоги не платить.
08:43:56 17-04-2026
Гость (08:33:59 17-04-2026) И уберите в конце концов отплату наличными в 47. Властям над... Лет на пять бы отправить за дискредитацию национальной валюты, чтобы она там тебе не нужна была.
10:53:46 17-04-2026
Гость (08:43:56 17-04-2026) Лет на пять бы отправить за дискредитацию национальной валют... Валюта при любой форме оплаты одна - рубль.
Кстати, думаю - чего это наше высокое начальство на этаже затихло и перестало своими "гениальными" распоряжениями разрушать налаженную работу, требуя "красить лавочки до их их сколачивания", внедряя новые согласования документов с людьми, которые никаким боком к процессу, а так же внедрять другие гениальности, явно вычитанные американской из методички 1942-го года по тихому саботажу работы? А вы, оказывается все тут, на Амике зависаете!
08:44:31 17-04-2026
Гость (08:33:59 17-04-2026) И уберите в конце концов отплату наличными в 47. Властям над... На основании чего? Наличные деньги уже не являются законным способом оплаты? Убирать надо переводы на карты. А поступления налички тщательно фиксировать.
11:30:06 17-04-2026
О как взялись за 47... уничтожат так же как и 29,17,19,37,24 и как люди с Индустриального района до Центра будут добираться?
Видите ли если ввести 19 маршрут, то 20 маршрут понесет убытки, если ввести 29 то автобус 10 будет пустым ходить и т.п. А то что 47 единственный маршрут , который ходит до позднего вечера и с с интервалом движения 5 минут - ни кого не волнует.
13:30:54 17-04-2026
Гость (11:30:06 17-04-2026) О как взялись за 47... уничтожат так же как и 29,17,19,37,24... 29 ходил до медкластера, 10 туда не ходит
12:22:46 17-04-2026
Стоимость проезда за два года выросла на 50%. Зарплата водителей и кондукторов увеличилась на столько же?
17:05:56 17-04-2026
Сегодня видел как в 47-м терминал работал... Мужик передо мной банковской картой рассчитался...
Но висела объява про озонбанк...