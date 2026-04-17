Проблемный маршрут № 47 в Барнауле могут перевести на регулируемый тариф

Инициативу власти планируют рассмотреть до конца года

17 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Салон маршрутки / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле рассматривают возможность перевода маршрута № 47, который в настоящее время обслуживает частный перевозчик, на регулируемый тариф. Этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года, сообщили amic.ru в администрации города.

На данный момент маршрут № 47 обслуживается индивидуальным предпринимателем Фрей Г.Г., и действующий контракт с ним завершится в ноябре 2026 года. Однако уже с сентября 2026 года на этом маршруте будут работать дополнительные автобусы среднего класса, что должно улучшить ситуацию с вместимостью транспорта в часы пик.

Маршрут № 47 — один из самых популярных в Барнауле и одновременно проблемных. Горожане неоднократно жаловались на недостаточную вместимость автобусов малого класса. В часы пик мест всем пассажирам не хватает, что становится одной из главных проблем. В связи с этим власти города рассматривают возможность перевода его в систему с льготными тарифами.

В мэрии Барнаула добавили, что число маршрутов с нерегулируемыми тарифами в Барнауле постепенно сокращается: за последние три года их количество уменьшилось с 21 до 12.

Напомним, что с мая проезд в общественном транспорте на маршрутах с регулируемыми тарифами вырастет с 40 до 45 рублей. Власти и перевозчики обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты кондукторам и водителям, которых катастрофически не хватает в Барнауле. Отметим, что на маршрутах, работающих в Барнауле по нерегулируемым тарифам, проезд некоторые перевозчики уже повысили до 45 рублей.