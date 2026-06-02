В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии с легковушкой
Происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте
02 июня 2026, 22:06, ИА Амител
В Барнауле утром 2 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 55-летнего мужчины двигался по проспекту от улицы Молодежной в сторону улицы Союза Республик.
На регулируемом перекрестке водитель при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу "Рейсер", за рулем которого находился 23-летний мужчина. В результате произошло столкновение.
Водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
22:16:12 02-06-2026
это не тот ли, который вчера носился по центру на одном колесе?
22:33:59 02-06-2026
Элен без ребят (22:16:12 02-06-2026) это не тот ли, который вчера носился по центру на одном коле...
нет.
не я это был, не я ...
22:53:16 02-06-2026
Элен без ребят (22:16:12 02-06-2026) это не тот ли, который вчера носился по центру на одном коле... Не я.
22:37:43 02-06-2026
Хруст team
06:42:11 03-06-2026
Этому мотоциклисту сказочно повезло. На этом месте уже погиб мотоциклист, ранее, в ниву въехал. Повезло ещё потому, что скорая помощь рядом и травма.
Каждый год на улицах Барнаула гибнут мотоциклисты. На Юрина, Комсомольские и Павловские тракты и пригород, особенно в Новоалтайск.
06:47:43 03-06-2026
Теперь при поворотах и разворотах на машине недостаточно бокового, периферийного зрения водителю для безопасного маневра! Крутим головой ребята и девчата, на 180°, выискиваем летящих, малозаметных байкеров и велосипедистов шустрых.
08:26:06 03-06-2026
Запретить мотоциклы на дорогах. Их попросту не видно, а они зачастую превышают скорость.
13:32:46 03-06-2026
Они ВСЕГДА превышают скорость. Был молодым, имел неплохой аппарат двухколесный. Можете смеяться, практически никогда не смотрел в зеркала. А зачем, быстрее меня мог быть только такой-же, что маловероятно на дороге. Повезло, выжил. Сейчас или постарел, или научился немного думать и ценить жизнь. И свою и окружающих.
10:16:01 03-06-2026
как раз вчера шла там после аварии. повезло парню. мотоцикл в хлам.
В прошлом году на этом же месте при таких же обстоятельствах мотоциклист погиб на месте
11:02:59 03-06-2026
Чтобы хрустов не давили, их надо выгнать с дорог. Пусть в карьере гоняют.
11:38:20 03-06-2026
С какой скоростью он летел
13:01:39 03-06-2026
На фото машина из фольги, моточикл из железа, мотоциклист без мозга.