НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии с легковушкой

Происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте

02 июня 2026, 22:06, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Подслушано Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле утром 2 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 55-летнего мужчины двигался по проспекту от улицы Молодежной в сторону улицы Союза Республик.

На регулируемом перекрестке водитель при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу "Рейсер", за рулем которого находился 23-летний мужчина. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Барнаул ДТП мотоциклы
       

Комментарии 12

Avatar Picture
Элен без ребят

22:16:12 02-06-2026

это не тот ли, который вчера носился по центру на одном колесе?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

22:33:59 02-06-2026

Элен без ребят (22:16:12 02-06-2026) это не тот ли, который вчера носился по центру на одном коле...
нет.
не я это был, не я ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мотоциклист

22:53:16 02-06-2026

Элен без ребят (22:16:12 02-06-2026) это не тот ли, который вчера носился по центру на одном коле... Не я.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:43 02-06-2026

Хруст team

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:11 03-06-2026

Этому мотоциклисту сказочно повезло. На этом месте уже погиб мотоциклист, ранее, в ниву въехал. Повезло ещё потому, что скорая помощь рядом и травма.
Каждый год на улицах Барнаула гибнут мотоциклисты. На Юрина, Комсомольские и Павловские тракты и пригород, особенно в Новоалтайск.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:47:43 03-06-2026

Теперь при поворотах и разворотах на машине недостаточно бокового, периферийного зрения водителю для безопасного маневра! Крутим головой ребята и девчата, на 180°, выискиваем летящих, малозаметных байкеров и велосипедистов шустрых.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:06 03-06-2026

Запретить мотоциклы на дорогах. Их попросту не видно, а они зачастую превышают скорость.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:46 03-06-2026

Они ВСЕГДА превышают скорость. Был молодым, имел неплохой аппарат двухколесный. Можете смеяться, практически никогда не смотрел в зеркала. А зачем, быстрее меня мог быть только такой-же, что маловероятно на дороге. Повезло, выжил. Сейчас или постарел, или научился немного думать и ценить жизнь. И свою и окружающих.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:01 03-06-2026

как раз вчера шла там после аварии. повезло парню. мотоцикл в хлам.
В прошлом году на этом же месте при таких же обстоятельствах мотоциклист погиб на месте

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:59 03-06-2026

Чтобы хрустов не давили, их надо выгнать с дорог. Пусть в карьере гоняют.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:20 03-06-2026

С какой скоростью он летел

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:39 03-06-2026

На фото машина из фольги, моточикл из железа, мотоциклист без мозга.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров