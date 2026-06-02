В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии с легковушкой

Происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте

02 июня 2026, 22:06, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле утром 2 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 55-летнего мужчины двигался по проспекту от улицы Молодежной в сторону улицы Союза Республик.

На регулируемом перекрестке водитель при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу "Рейсер", за рулем которого находился 23-летний мужчина. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.