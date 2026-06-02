НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мужчина выпал из окна жилого дома на Павловском тракте

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи

02 июня 2026, 19:04, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчину обнаружили лежащим под окнами многоэтажного дома в Барнауле днем 2 июня. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", человек находился на земле возле девятиэтажного дома № 261 на Павловском тракте. По словам очевидцев, мужчина мог выпасть из окна здания.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Официальной информации о причинах произошедшего и состоянии мужчины на момент публикации не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.

Барнаул трагедия
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Вежливый Человек

19:35:05 02-06-2026

Соли новые завезли или окна мыть все бросились?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

20:48:12 02-06-2026

Вежливый Человек (19:35:05 02-06-2026) Соли новые завезли или окна мыть все бросились?... Не сложно было перейти в источник новости, перед тем, как умничать, чтобы узнать, что человеку было 82 года и он болен...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:03:22 02-06-2026

ДМВ (20:48:12 02-06-2026) Не сложно было перейти в источник новости, перед тем, как ум... очень жаль, если это так

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров