В Барнауле мужчина выпал из окна жилого дома на Павловском тракте
На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи
02 июня 2026, 19:04, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мужчину обнаружили лежащим под окнами многоэтажного дома в Барнауле днем 2 июня. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", человек находился на земле возле девятиэтажного дома № 261 на Павловском тракте. По словам очевидцев, мужчина мог выпасть из окна здания.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Официальной информации о причинах произошедшего и состоянии мужчины на момент публикации не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.
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