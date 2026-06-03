В Барнауле выступят "Уральские пельмени" с лучшими и новыми номерами

Зрителей ждут новые серии о приключениях любимых героев

03 июня 2026, 15:43, ИА Амител

14 октября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступят "Уральские пельмени" с новым гастрольным туром. Для тех, кто впервые хочет увидеть "пельменей" вживую, а не только на экране.

«Поклонников шоу ждут новые серии о приключениях любимых героев, эксклюзивы, которые не выйдут на телевидении и, конечно, фирменные интерактивы», — говорится в анонсе.

В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.