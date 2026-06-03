В Барнауле выступят "Уральские пельмени" с лучшими и новыми номерами
Зрителей ждут новые серии о приключениях любимых героев
03 июня 2026, 15:43, ИА Амител
14 октября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступят "Уральские пельмени" с новым гастрольным туром. Для тех, кто впервые хочет увидеть "пельменей" вживую, а не только на экране.
«Поклонников шоу ждут новые серии о приключениях любимых героев, эксклюзивы, которые не выйдут на телевидении и, конечно, фирменные интерактивы», — говорится в анонсе.
В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.
10:01:07 04-06-2026
Да, сейчас самое время посмеятся, жизнь то с каждым днем становится веселей
10:52:30 04-06-2026
Не советую туда ходить. Был на их концерте пару лет назад в том же ДК Мотор. От всего состава там было пять человек. Исполнили четыре номера на "и так сойдёт". Всё остальное время Мясников ходил по залу, пел песни и фотографировался со зрителями. Никакого удовольствия не получил.
11:44:02 04-06-2026
Александр (10:52:30 04-06-2026) Не советую туда ходить. Был на их концерте пару лет назад в ...
Оказывается кто-то вообще покупает билеты на их концерты )))
11:01:24 04-06-2026
Золотой телец выел из них всё остроумное, остались тупые шутки и неуёмная жажда наживы.
11:49:06 04-06-2026
Юля ушла, Рожков ушёл, и в итоге ещё и Роман ушёл - без них уже не торт.
Кадры, действительно, решают всё!