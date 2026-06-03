НОВОСТИКультура

В Барнауле выступят "Уральские пельмени" с лучшими и новыми номерами

Зрителей ждут новые серии о приключениях любимых героев

03 июня 2026, 15:43, ИА Амител

14 октября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступят "Уральские пельмени" с новым гастрольным туром. Для тех, кто впервые хочет увидеть "пельменей" вживую, а не только на экране.

«Поклонников шоу ждут новые серии о приключениях любимых героев, эксклюзивы, которые не выйдут на телевидении и, конечно, фирменные интерактивы», — говорится в анонсе.

В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Хор Сретенского монастыря / Изображение: ligaart.ru

В Барнауле выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна"

Голоса хора, соединяясь в едином звучании, словно отражают многоголосие самой России: сильной, стойкой и единой
НОВОСТИКультура

Барнаул Афиша культура
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:01:07 04-06-2026

Да, сейчас самое время посмеятся, жизнь то с каждым днем становится веселей

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:52:30 04-06-2026

Не советую туда ходить. Был на их концерте пару лет назад в том же ДК Мотор. От всего состава там было пять человек. Исполнили четыре номера на "и так сойдёт". Всё остальное время Мясников ходил по залу, пел песни и фотографировался со зрителями. Никакого удовольствия не получил.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:02 04-06-2026

Александр (10:52:30 04-06-2026) Не советую туда ходить. Был на их концерте пару лет назад в ...
Оказывается кто-то вообще покупает билеты на их концерты )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:24 04-06-2026

Золотой телец выел из них всё остроумное, остались тупые шутки и неуёмная жажда наживы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:06 04-06-2026

Юля ушла, Рожков ушёл, и в итоге ещё и Роман ушёл - без них уже не торт.
Кадры, действительно, решают всё!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров