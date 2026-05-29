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В Барнауле выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна"

Голоса хора, соединяясь в едином звучании, словно отражают многоголосие самой России: сильной, стойкой и единой

29 мая 2026, 16:32, ИА Амител

5 ноября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна" — это музыкальное посвящение великой истории, духовной силе и культурному наследию Родины.

«Через мощное звучание хоровой музыки зритель погружается в атмосферу любви к Отечеству, памяти о подвигах предков и веры, которая на протяжении веков объединяет наш народ. Каждое произведение — это молитва, благодарность и признание в любви нашей земле, ее людям и ее судьбе», — говорится в анонсе.

Шоу Desert Rose Symphony / Изображение: ligaart.ru

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Комментарии 2

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Гость

18:00:15 29-05-2026

Монастырь подразумевает безбрачие и пропагандирует отказ от семьи и детей, что в нынешней ситуации недопустимо. Я на такое выступление не пойду.

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Элен без ребят

07:35:49 30-05-2026

Гость (18:00:15 29-05-2026) Монастырь подразумевает безбрачие и пропагандирует отказ от ...
а ещё монастырь предполагает отказ от светской жизни и вообще мирской суеты. и уж точно не предполагает гастроли, да. не те нынче монахи пошли...

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