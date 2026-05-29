В Барнауле выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна"

5 ноября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна" — это музыкальное посвящение великой истории, духовной силе и культурному наследию Родины.

«Через мощное звучание хоровой музыки зритель погружается в атмосферу любви к Отечеству, памяти о подвигах предков и веры, которая на протяжении веков объединяет наш народ. Каждое произведение — это молитва, благодарность и признание в любви нашей земле, ее людям и ее судьбе», — говорится в анонсе.