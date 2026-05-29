В Барнауле выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна"
Голоса хора, соединяясь в едином звучании, словно отражают многоголосие самой России: сильной, стойкой и единой
29 мая 2026, 16:32, ИА Амител
5 ноября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит хор Сретенского монастыря с программой "Россия у нас одна" — это музыкальное посвящение великой истории, духовной силе и культурному наследию Родины.
«Через мощное звучание хоровой музыки зритель погружается в атмосферу любви к Отечеству, памяти о подвигах предков и веры, которая на протяжении веков объединяет наш народ. Каждое произведение — это молитва, благодарность и признание в любви нашей земле, ее людям и ее судьбе», — говорится в анонсе.
18:00:15 29-05-2026
Монастырь подразумевает безбрачие и пропагандирует отказ от семьи и детей, что в нынешней ситуации недопустимо. Я на такое выступление не пойду.
07:35:49 30-05-2026
Гость (18:00:15 29-05-2026) Монастырь подразумевает безбрачие и пропагандирует отказ от ...
а ещё монастырь предполагает отказ от светской жизни и вообще мирской суеты. и уж точно не предполагает гастроли, да. не те нынче монахи пошли...