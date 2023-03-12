В Барнауле задержали мужчину, укравшего две пары обуви из магазина

Горожанин признался в содеянном. Ранее он не был судим

12 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в краже из обувного магазина. Об этом рассказали в региональном МВД.

Горожанин примерял ботинки и в это время взял две пары обуви, с которыми сбежал. Сумма причинённого ущерба составила шесть тысяч рублей.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался житель Барнаула 1985 года рождения, ранее не судимый", – сказано в сообщении.

В содеянном мужчина признался. Обувь у него изъяли.