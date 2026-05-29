В барнаульском ТРЦ "Арена" пройдет ежегодный фестиваль "СладкоВато"

Детей ждут шоу с Лило и Стичем, мастер-классы, фотозона и сладкие угощения

29 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGzLnyP

Детский праздник в ТРЦ "Арена" / Фото предоставлено пресс-службой центра

ТРЦ "Арена" на ​Павловском тракте, 188, приглашает барнаульцев на ежегодный детский фестиваль "СладкоВато", который состоится 1 июня 2026 года. Праздник приурочен ко Дню защиты детей и пройдет уже в четвертый раз.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 13:00 в зоне около фонтана. Для детей и родителей подготовят фотозону, шоу с Лило и Стичем, творческие мастер-классы и сладкий стол. Организаторы обещают летнюю программу, яркие активности и вкусные угощения для самых активных участников.

Угощения можно получить за специальные купоны. Их будут выдавать за участие в мастер-классах и конкурсах.

Вход на праздник свободный. Возрастных ограничений нет, приходите всей семьей.

ТРЦ "Арена"

Павловский тракт, 188

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