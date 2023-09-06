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В Бийске вандалы разгромили мемориал Великой Отечественной войны

Возбуждено уголовное дело

06 сентября 2023, 10:46, ИА Амител

В Бийске возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили amic.ru в краевых СК и прокуратуре.

По данным следствия, инцидент случился 5 сентября на улице Героя Советского Союза Васильева – там кто-то разбил стеклянные конструкции мемориала "В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне" и поджег табличку памяти погибших воинов.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленников. Прокурор края Антон Герман поставил расследование уголовного дела на контроль и поручил привести объекты в первоначальный вид.

Бийск Происшествия Великая Отечественная война Вандалы

Комментарии 10

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Гость

10:53:40 06-09-2023

В наукограде процветает вандализм!!!!!!!!!!!!! вот тебе и наукоград!

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Гость

11:46:32 06-09-2023

Местные бандеровцы это. Судя по комментам на Амике, их много.

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Гость

12:06:51 06-09-2023

Давно уже пора установить камеры на такие объекты.

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Гость

13:11:35 06-09-2023

Гость (12:06:51 06-09-2023) Давно уже пора установить камеры на такие объекты.... Скрытые

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Гость

15:09:08 06-09-2023

Гость (13:11:35 06-09-2023) Скрытые... Это уже не принципиально! Главное - срочно установить!

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Гость

12:46:15 06-09-2023

Пробандеровцы? Если поймают, наверное плакать будут, что пьяные были. Хотя алкоголь по закону только отягчает наказание

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Гость

13:13:43 06-09-2023

Могли реально не понимать, что это за место.

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Гость

15:09:51 06-09-2023

Гость (13:13:43 06-09-2023) Могли реально не понимать, что это за место.... Идиотизм!

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Гость

13:37:52 06-09-2023

Могли реально не понимать, что это за место.=====Со слепу что ли?

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Гость

15:10:24 06-09-2023

Гость (13:37:52 06-09-2023) Могли реально не понимать, что это за место.=====Со слепу чт... Не понимают что сами пишут! Наверное, такие же!

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