В Бийске вандалы разгромили мемориал Великой Отечественной войны
Возбуждено уголовное дело
06 сентября 2023, 10:46, ИА Амител
Фото: СК СКР и прокуратура Алтайского края
В Бийске возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили amic.ru в краевых СК и прокуратуре.
По данным следствия, инцидент случился 5 сентября на улице Героя Советского Союза Васильева – там кто-то разбил стеклянные конструкции мемориала "В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне" и поджег табличку памяти погибших воинов.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленников. Прокурор края Антон Герман поставил расследование уголовного дела на контроль и поручил привести объекты в первоначальный вид.
10:53:40 06-09-2023
В наукограде процветает вандализм!!!!!!!!!!!!! вот тебе и наукоград!
11:46:32 06-09-2023
Местные бандеровцы это. Судя по комментам на Амике, их много.
12:06:51 06-09-2023
Давно уже пора установить камеры на такие объекты.
13:11:35 06-09-2023
Гость (12:06:51 06-09-2023) Давно уже пора установить камеры на такие объекты.... Скрытые
15:09:08 06-09-2023
Гость (13:11:35 06-09-2023) Скрытые... Это уже не принципиально! Главное - срочно установить!
12:46:15 06-09-2023
Пробандеровцы? Если поймают, наверное плакать будут, что пьяные были. Хотя алкоголь по закону только отягчает наказание
13:13:43 06-09-2023
Могли реально не понимать, что это за место.
15:09:51 06-09-2023
Гость (13:13:43 06-09-2023) Могли реально не понимать, что это за место.... Идиотизм!
13:37:52 06-09-2023
Могли реально не понимать, что это за место.=====Со слепу что ли?
15:10:24 06-09-2023
Гость (13:37:52 06-09-2023) Могли реально не понимать, что это за место.=====Со слепу чт... Не понимают что сами пишут! Наверное, такие же!