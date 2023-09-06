В Бийске вандалы разгромили мемориал Великой Отечественной войны

Возбуждено уголовное дело

06 сентября 2023, 10:46, ИА Амител

































Фото: СК СКР и прокуратура Алтайского края

В Бийске возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили amic.ru в краевых СК и прокуратуре.

По данным следствия, инцидент случился 5 сентября на улице Героя Советского Союза Васильева – там кто-то разбил стеклянные конструкции мемориала "В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне" и поджег табличку памяти погибших воинов.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленников. Прокурор края Антон Герман поставил расследование уголовного дела на контроль и поручил привести объекты в первоначальный вид.