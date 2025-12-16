В Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку
Нейросеть предложила около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры
16 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В Челябинске родилась девочка, имя для которой родители полностью выбрали с помощью искусственного интеллекта. Молодые супруги Никита и Лилия Архиповы доверили этот вопрос нейросети ChatGPT, которая предложила имя Селеста, сообщает kursdela.biz со ссылкой на "КП-Челябинск"
К такому решению их подтолкнули нехватка времени и разногласия. Пара хотела подобрать необычное и благозвучное имя, но не могла прийти к единому варианту. В итоге дочь появилась на свет без имени, и тогда супруги решили обратиться к нейросети.
Родители составили подробный запрос: указали свои имена, фамилию и отчество ребенка, рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Дюна", а также попросили подобрать редкое, но гармоничное имя. ChatGPT предложил около двадцати вариантов – от Авроры и Леи до Кассандры. После дополнительного уточнения нейросеть назвала лучший вариант – Селеста. Имя имеет латинское происхождение и означает "небесная".
Так девочку официально зарегистрировали как Селесту Никитичну Архипову. По словам отца, родственники сначала удивились такому выбору, но в итоге приняли его, а ровесники отнеслись к идее позитивно.
Родители отметили, что сегодня технологии все чаще помогают решать даже личные вопросы. При этом они напомнили, что сервисы по подбору имен существуют и на официальных государственных ресурсах – например, в реестре ЗАГС ФНС России.
19:36:24 16-12-2025
Ребенка не ждали.. даже диагноза не знали.
19:54:28 16-12-2025
дожились
при выборе имени ориентируются на предков, чтобы сохранить память о них
09:11:14 17-12-2025
Что за бред? Если в вашей семье, Пафнутий Гостосмыслович, и есть такая традиция, то это относится только к вашей семье
20:05:16 16-12-2025
Молодые супруги Никита и Лилия Архиповы доверили этот вопрос нейросети ChatGPT, которая предложила имя Селеста,
Поздравляем родителей с рождением Селесты Никитичны Архиповой.
20:53:54 16-12-2025
Как ее будут звать одноклассники?
Селя? Леста? Леся?
09:13:02 17-12-2025
Леста - хороший вариант, мне нравится
22:19:05 16-12-2025
Меня больше всего удивила вот эта фраза в тексте - а ровесники отнеслись к идее позитивно...
Ровесники кого!?! Родившейся девочки?!?
07:46:01 17-12-2025
07:41:02 17-12-2025
Иностранное редкое имя с распространённой русской фамилией звучит смешно. На мой взгляд. Хельга Пирогова например)))
09:07:04 17-12-2025
И чо? Ева тоже было редким у нас именем ещё 20 лет назад
14:12:55 17-12-2025
это да, но звучит до сих пор неуместно
09:09:44 17-12-2025
"рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Дюна""------ Зумеры и квадробоберы...
10:41:18 17-12-2025
Зумеры? Они даже кино-то это не смотрели уже. Проснись, дед!
"Властелин колец" опубликован в 1954, переведен на русский в 1960-1980 гг ( 65-45 лет назад)
"Дюна" опубликован в 1965 на английском, переведен на русский в 1990 г (35 лет назад)
"Гарри Поттер" опубликована 1 книга в 1997, переведена на русский в 2000 (25 лет назад)
09:12:57 17-12-2025
"Селеста Никитична Архипова"------ Васисуалий Лоханкин и то гармоничнее звучит.
- Слушай, у тебя жена родила?
- Родила.
- И как назвали ребенка?
- Наташа.
- Хорошее имя.
- Имя и правда хорошее, только намучается с ним пацан... (с)
10:42:15 17-12-2025
"Ее звали Никита" )))
19:46:35 17-12-2025
Гость (20:53:54 16-12-2025) Как ее будут звать одноклассники?Селя? Леста? Леся?... Ласта 😅😅😅