В Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку

Нейросеть предложила около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры

16 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Челябинске родилась девочка, имя для которой родители полностью выбрали с помощью искусственного интеллекта. Молодые супруги Никита и Лилия Архиповы доверили этот вопрос нейросети ChatGPT, которая предложила имя Селеста, сообщает kursdela.biz со ссылкой на "КП-Челябинск"

К такому решению их подтолкнули нехватка времени и разногласия. Пара хотела подобрать необычное и благозвучное имя, но не могла прийти к единому варианту. В итоге дочь появилась на свет без имени, и тогда супруги решили обратиться к нейросети.

Родители составили подробный запрос: указали свои имена, фамилию и отчество ребенка, рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Дюна", а также попросили подобрать редкое, но гармоничное имя. ChatGPT предложил около двадцати вариантов – от Авроры и Леи до Кассандры. После дополнительного уточнения нейросеть назвала лучший вариант – Селеста. Имя имеет латинское происхождение и означает "небесная".

Так девочку официально зарегистрировали как Селесту Никитичну Архипову. По словам отца, родственники сначала удивились такому выбору, но в итоге приняли его, а ровесники отнеслись к идее позитивно.

Родители отметили, что сегодня технологии все чаще помогают решать даже личные вопросы. При этом они напомнили, что сервисы по подбору имен существуют и на официальных государственных ресурсах – например, в реестре ЗАГС ФНС России.

