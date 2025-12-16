НОВОСТИОбщество

В Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку

Нейросеть предложила около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры

16 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Челябинске родилась девочка, имя для которой родители полностью выбрали с помощью искусственного интеллекта. Молодые супруги Никита и Лилия Архиповы доверили этот вопрос нейросети ChatGPT, которая предложила имя Селеста, сообщает kursdela.biz со ссылкой на "КП-Челябинск"

К такому решению их подтолкнули нехватка времени и разногласия. Пара хотела подобрать необычное и благозвучное имя, но не могла прийти к единому варианту. В итоге дочь появилась на свет без имени, и тогда супруги решили обратиться к нейросети.

Родители составили подробный запрос: указали свои имена, фамилию и отчество ребенка, рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Дюна", а также попросили подобрать редкое, но гармоничное имя. ChatGPT предложил около двадцати вариантов – от Авроры и Леи до Кассандры. После дополнительного уточнения нейросеть назвала лучший вариант – Селеста. Имя имеет латинское происхождение и означает "небесная".

Так девочку официально зарегистрировали как Селесту Никитичну Архипову. По словам отца, родственники сначала удивились такому выбору, но в итоге приняли его, а ровесники отнеслись к идее позитивно.

Родители отметили, что сегодня технологии все чаще помогают решать даже личные вопросы. При этом они напомнили, что сервисы по подбору имен существуют и на официальных государственных ресурсах – например, в реестре ЗАГС ФНС России.

Ранее в Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Инициатива прозвучала на круглом столе, где депутат от "Единой России" Султан Хамзаев заявил, что в условиях "бардака" в интернете ответственность за ситуацию лежит на взрослых, которые сами дают детям гаджеты.

Avatar Picture
Гость

19:36:24 16-12-2025

Ребенка не ждали.. даже диагноза не знали.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:54:28 16-12-2025

дожились
при выборе имени ориентируются на предков, чтобы сохранить память о них

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леголас Гарриевич Атрейдес

09:11:14 17-12-2025

гость (19:54:28 16-12-2025) дожилисьпри выборе имени ориентируются на предков, чтобы...
Что за бред? Если в вашей семье, Пафнутий Гостосмыслович, и есть такая традиция, то это относится только к вашей семье

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:05:16 16-12-2025

Молодые супруги Никита и Лилия Архиповы доверили этот вопрос нейросети ChatGPT, которая предложила имя Селеста,

Поздравляем родителей с рождением Селесты Никитичны Архиповой.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:54 16-12-2025

Как ее будут звать одноклассники?
Селя? Леста? Леся?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:02 17-12-2025

Гость (20:53:54 16-12-2025) Как ее будут звать одноклассники?Селя? Леста? Леся?...
Леста - хороший вариант, мне нравится

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:05 16-12-2025

Меня больше всего удивила вот эта фраза в тексте - а ровесники отнеслись к идее позитивно...
Ровесники кого!?! Родившейся девочки?!?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:46:01 17-12-2025

Гость (22:19:05 16-12-2025) Меня больше всего удивила вот эта фраза в тексте - а ровесни... Слабоумные зумеры.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:02 17-12-2025

Иностранное редкое имя с распространённой русской фамилией звучит смешно. На мой взгляд. Хельга Пирогова например)))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:04 17-12-2025

Гость (07:41:02 17-12-2025) Иностранное редкое имя с распространённой русской фамилией з...
И чо? Ева тоже было редким у нас именем ещё 20 лет назад

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:55 17-12-2025

Гость (09:07:04 17-12-2025) И чо? Ева тоже было редким у нас именем ещё 20 лет назад...
это да, но звучит до сих пор неуместно

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:44 17-12-2025

"рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Дюна""------ Зумеры и квадробоберы...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:18 17-12-2025

Гость (09:09:44 17-12-2025) "рассказали об увлечениях, в числе которых "Властелин колец"...
Зумеры? Они даже кино-то это не смотрели уже. Проснись, дед!

"Властелин колец" опубликован в 1954, переведен на русский в 1960-1980 гг ( 65-45 лет назад)
"Дюна" опубликован в 1965 на английском, переведен на русский в 1990 г (35 лет назад)
"Гарри Поттер" опубликована 1 книга в 1997, переведена на русский в 2000 (25 лет назад)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:57 17-12-2025

"Селеста Никитична Архипова"------ Васисуалий Лоханкин и то гармоничнее звучит.

- Слушай, у тебя жена родила?
- Родила.
- И как назвали ребенка?
- Наташа.
- Хорошее имя.
- Имя и правда хорошее, только намучается с ним пацан... (с)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:15 17-12-2025

Гость (09:12:57 17-12-2025) "Селеста Никитична Архипова"------ Васисуалий Лоханкин и то ...
"Ее звали Никита" )))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:35 17-12-2025

Гость (20:53:54 16-12-2025) Как ее будут звать одноклассники?Селя? Леста? Леся?... Ласта 😅😅😅

  -8 Нравится
Ответить
