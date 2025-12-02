В Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях детям до 16 лет
Современные дети живут среди "терабайтов информационного мусора"
02 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
В Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Инициатива прозвучала на круглом столе, где депутат от "Единой России" Султан Хамзаев заявил, что в условиях "бардака" в интернете ответственность за ситуацию лежит на взрослых, которые сами дают детям гаджеты, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".
Хамзаев отметил, что многие государства уже ввели подобные ограничения, и Россия, по его мнению, могла бы последовать их примеру.
«С другой стороны, мы для себя понимаем, что это плохо, а ограничения вводить не хотим. Но ряд стран сегодня пошел по принципу запрета для детей младше 16 – чтобы у них вообще были аккаунты в социальных сетях. Почему мы так не можем сделать? Я считаю, что это нормально», – сказал он.
Депутат обратил внимание, что сегодня любой 13-летний подросток может создать аккаунт и попасть в любую соцсеть, где встречается "и порнография, и наркотики". Он подчеркнул, что даже дома никто не устанавливает фильтров для ограничений доступа.
«Они же, по сути, несчастное поколение, у них проблема в том, что фильтры, которые еще у нашего поколения более-менее выстроены, у них не работают: где правда, где неправда», – отметил он.
По словам Хамзаева, современные дети живут среди "терабайтов информационного мусора". Он также заявил, что появление нейросетей усложнило восприятие контента, и дети не всегда могут определить, имеет ли предлагаемый им материал отношение к реальности или является фантастикой.
После предложения депутата от "Единой России" Хамзаева слово взял его коллега по парламенту, но от фракции ЛДПР Станислав Наумов. Он выступил резко против инициативы о запрете соцсетей для подростков.
Доводы коллеги в пользу ограничений Наумов назвал "плодом больной фантазии" и "демагогией", подчеркнув, что подобные меры не будут реализованы в России.
«Уважаемые россияне, никакого запрета на доступ детей к интернету не будет никогда. Это совершенно точно. Я надеюсь, что ваши инициативы не будут поддержаны никогда», – заявил он.
В России предложили полностью запретить онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей. Игровая платформа стала источником множества инцидентов, связанных с нарушением безопасности детей.
23:15:35 02-12-2025
И старухам после 50
23:17:48 02-12-2025
Мы за Хамзаева электричество оплачиваем
А он нас жизни учит
08:48:53 03-12-2025
Почему от них только запреты всегда? Они хоть раз что то разрешили?
10:56:17 03-12-2025
Идея очень хорошая, не будут творить дичь и гордиться этим. Но инициатор-депутат уж очень одиозный, его инициативы очень часто на грани безумия