В Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях детям до 16 лет

Современные дети живут среди "терабайтов информационного мусора"

02 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Инициатива прозвучала на круглом столе, где депутат от "Единой России" Султан Хамзаев заявил, что в условиях "бардака" в интернете ответственность за ситуацию лежит на взрослых, которые сами дают детям гаджеты, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Хамзаев отметил, что многие государства уже ввели подобные ограничения, и Россия, по его мнению, могла бы последовать их примеру.

«С другой стороны, мы для себя понимаем, что это плохо, а ограничения вводить не хотим. Но ряд стран сегодня пошел по принципу запрета для детей младше 16 – чтобы у них вообще были аккаунты в социальных сетях. Почему мы так не можем сделать? Я считаю, что это нормально», – сказал он.

Депутат обратил внимание, что сегодня любой 13-летний подросток может создать аккаунт и попасть в любую соцсеть, где встречается "и порнография, и наркотики". Он подчеркнул, что даже дома никто не устанавливает фильтров для ограничений доступа.

«Они же, по сути, несчастное поколение, у них проблема в том, что фильтры, которые еще у нашего поколения более-менее выстроены, у них не работают: где правда, где неправда», – отметил он.

По словам Хамзаева, современные дети живут среди "терабайтов информационного мусора". Он также заявил, что появление нейросетей усложнило восприятие контента, и дети не всегда могут определить, имеет ли предлагаемый им материал отношение к реальности или является фантастикой.

После предложения депутата от "Единой России" Хамзаева слово взял его коллега по парламенту, но от фракции ЛДПР Станислав Наумов. Он выступил резко против инициативы о запрете соцсетей для подростков.

Доводы коллеги в пользу ограничений Наумов назвал "плодом больной фантазии" и "демагогией", подчеркнув, что подобные меры не будут реализованы в России.

«Уважаемые россияне, никакого запрета на доступ детей к интернету не будет никогда. Это совершенно точно. Я надеюсь, что ваши инициативы не будут поддержаны никогда», – заявил он.

