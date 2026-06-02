В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года

Дмитрий Гусев также предлагает ежегодно индексировать предельный размер дохода

02 июня 2026, 08:33, ИА Амител

Самозанятый / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложениями по развитию налогового режима для самозанятых. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), который действует в России с 2019 года в качестве эксперимента. Сейчас режим установлен до 31 декабря 2028 года. Для самозанятых сохранены ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц и ИП. Годовой лимит дохода составляет 2,4 миллиона рублей.

Гусев предлагает продлить действие режима до 2035 года, а с 2027-го повысить предельный годовой доход самозанятых до 3 миллионов рублей. Также депутат настаивает на введении механизма ежегодной индексации этого лимита.

По его мнению, самозанятость стала одним из самых востребованных инструментов легальной занятости, позволяя гражданам официально работать, совмещать самостоятельную деятельность с трудовым договором и снижать налоговую нагрузку. При этом действующий лимит дохода в 2,4 миллиона рублей, считает Гусев, уже не соответствует текущим экономическим реалиям.

«Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству… Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что совершенствование режима НПД поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самостоятельной занятости и укрепит доверие к специальным налоговым режимам. Кроме того, это положительно скажется на деловом климате, развитии малого предпринимательства и снижении теневой занятости.