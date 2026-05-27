НОВОСТИТранспорт

В Госдуме предложили пускать все машины на выделенные полосы по ночам

Инициатива направлена на разгрузку дорог, используя простаивающие ночью и в выходные выделенные полосы

27 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Дороги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Дороги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин выступил с предложением расширить возможности использования выделенных полос для легковых автомобилей. Он добавил в беседе с Life.ru, что ограничения на движение по этим полосам в выходные и праздничные дни, а также ночью в будни часто не имеют достаточного обоснования.

«В эти периоды общественный транспорт работает значительно реже, и полосы остаются практически незагруженными. Это приводит к неэффективному использованию инфраструктуры, предназначенной для регулярного и быстрого движения автобусов», — отметил депутат.

Для решения этой проблемы парламентарий предложил разрешить легковым автомобилям использовать выделенные полосы круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также с 21:00 до 07:00 в будни. Кроме того, Плякин предложил временно отключить автоматическую фиксацию нарушений в эти периоды, чтобы избежать правовых сложностей для водителей.

Несмотря на опасения, связанные с работой камер фиксации, Плякин подчеркнул, что современные технологии позволяют им функционировать по заданному расписанию, что не потребует значительных дополнительных затрат.

Региональные власти могут внедрить предложенные изменения с помощью дорожных знаков 5.14 и табличек 8.5.2 и 8.5.3. На федеральном уровне депутат предложил разработать единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотное тестирование в одном или нескольких крупных городах.

Ранее Госдума отказалась вводить скидку 50% на транспортный налог за безаварийную езду.

Курьер, электровелосипед / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам в городах

Платформы-агрегаторы должны сами штрафовать курьеров за нарушения
НОВОСТИОбщество

Транспорт Госдума Дороги дорожное движение
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Денис

15:48:56 27-05-2026

Вот как раз ночью они никому и не нужны.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:10 27-05-2026

Прикольная тема.
Я, выезжая с Калинина на пл. Октября пару лет назад ночью налип на штраф за езду по выделенной полосе, свернул на правую полосу буквально за 3 метра до того как это становится разрешено знаками. На фото машина частично на средней полосе, частично на правой выделенной автобусной. Никому не помешал, был в гордом одиночестве, но штраф получил.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:22 27-05-2026

Так они и днем с "выделенки" на Строителей не вылазят.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:53 27-05-2026

А раньше почему такой мысли не появлялось? Аааа,, выборы на носу? Тогда понятно….

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров