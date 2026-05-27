В Госдуме предложили пускать все машины на выделенные полосы по ночам
Инициатива направлена на разгрузку дорог, используя простаивающие ночью и в выходные выделенные полосы
27 мая 2026, 15:45, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Владимир Плякин выступил с предложением расширить возможности использования выделенных полос для легковых автомобилей. Он добавил в беседе с Life.ru, что ограничения на движение по этим полосам в выходные и праздничные дни, а также ночью в будни часто не имеют достаточного обоснования.
«В эти периоды общественный транспорт работает значительно реже, и полосы остаются практически незагруженными. Это приводит к неэффективному использованию инфраструктуры, предназначенной для регулярного и быстрого движения автобусов», — отметил депутат.
Для решения этой проблемы парламентарий предложил разрешить легковым автомобилям использовать выделенные полосы круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также с 21:00 до 07:00 в будни. Кроме того, Плякин предложил временно отключить автоматическую фиксацию нарушений в эти периоды, чтобы избежать правовых сложностей для водителей.
Несмотря на опасения, связанные с работой камер фиксации, Плякин подчеркнул, что современные технологии позволяют им функционировать по заданному расписанию, что не потребует значительных дополнительных затрат.
Региональные власти могут внедрить предложенные изменения с помощью дорожных знаков 5.14 и табличек 8.5.2 и 8.5.3. На федеральном уровне депутат предложил разработать единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотное тестирование в одном или нескольких крупных городах.
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15:48:56 27-05-2026
Вот как раз ночью они никому и не нужны.
16:04:10 27-05-2026
Прикольная тема.
Я, выезжая с Калинина на пл. Октября пару лет назад ночью налип на штраф за езду по выделенной полосе, свернул на правую полосу буквально за 3 метра до того как это становится разрешено знаками. На фото машина частично на средней полосе, частично на правой выделенной автобусной. Никому не помешал, был в гордом одиночестве, но штраф получил.
17:00:22 27-05-2026
Так они и днем с "выделенки" на Строителей не вылазят.
18:37:53 27-05-2026
А раньше почему такой мысли не появлялось? Аааа,, выборы на носу? Тогда понятно….