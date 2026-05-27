Инициатива направлена на разгрузку дорог, используя простаивающие ночью и в выходные выделенные полосы

27 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Дороги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин выступил с предложением расширить возможности использования выделенных полос для легковых автомобилей. Он добавил в беседе с Life.ru, что ограничения на движение по этим полосам в выходные и праздничные дни, а также ночью в будни часто не имеют достаточного обоснования.

«В эти периоды общественный транспорт работает значительно реже, и полосы остаются практически незагруженными. Это приводит к неэффективному использованию инфраструктуры, предназначенной для регулярного и быстрого движения автобусов», — отметил депутат.

Для решения этой проблемы парламентарий предложил разрешить легковым автомобилям использовать выделенные полосы круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также с 21:00 до 07:00 в будни. Кроме того, Плякин предложил временно отключить автоматическую фиксацию нарушений в эти периоды, чтобы избежать правовых сложностей для водителей.

Несмотря на опасения, связанные с работой камер фиксации, Плякин подчеркнул, что современные технологии позволяют им функционировать по заданному расписанию, что не потребует значительных дополнительных затрат.

Региональные власти могут внедрить предложенные изменения с помощью дорожных знаков 5.14 и табличек 8.5.2 и 8.5.3. На федеральном уровне депутат предложил разработать единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотное тестирование в одном или нескольких крупных городах.

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