В Госдуме предложили разрешить оплачивать отопление по индивидуальным приборам учета

Поправки в Жилищный кодекс дадут гражданам право оплачивать услугу исходя из индивидуальных показаний, независимо от решений общих собраний и региональных властей

02 июня 2026, 10:24, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит гражданам оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что законопроект устанавливает право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний счетчиков вне зависимости от решений общих собраний собственников в многоквартирных домах и региональных органов власти.

Миронов пояснил, что существующий порядок расчета платы за отопление зависит от множества факторов, и необходимо дать людям возможность оплачивать только фактически потребленное тепло.