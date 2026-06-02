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В Госдуме предложили разрешить оплачивать отопление по индивидуальным приборам учета

Поправки в Жилищный кодекс дадут гражданам право оплачивать услугу исходя из индивидуальных показаний, независимо от решений общих собраний и региональных властей

02 июня 2026, 10:24, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru
Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит гражданам оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что законопроект устанавливает право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний счетчиков вне зависимости от решений общих собраний собственников в многоквартирных домах и региональных органов власти.

Миронов пояснил, что существующий порядок расчета платы за отопление зависит от множества факторов, и необходимо дать людям возможность оплачивать только фактически потребленное тепло.

       

Комментарии 10

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Гость

10:35:08 02-06-2026

Хорошо бы, да не пройдёт. У меня на батареях байпас весной открыт, батареи перекрыты, но я плачу за тех, кото регулирует температуру в квартире открытием окон. В подъезде у нас много льготников и они не беспокоятся об установке байпаса. С удовольствием установил бы индивидуальные счётчики на батареи, но сейчас оплата по счётчикам практически невозможна.

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Гость

11:43:39 02-06-2026

Гость (10:35:08 02-06-2026) Хорошо бы, да не пройдёт. У меня на батареях байпас весной о... Наличие кранов на батарее и байпасе позволяют вам стояк отопления перекрыть полностью. За это могут и спросить, в теории

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Гость

10:39:27 02-06-2026

Прочитав заголовок, сразу подумалось - Миронов чудит

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Гость

10:43:16 02-06-2026

Не примут - 100 процентов!

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Кхм...

10:46:51 02-06-2026

Какие ещё инициативы нас ожидают ближе к осени - ууууу...
😁

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Гость

11:06:32 02-06-2026

Вообще то это приняли еще лет 5-7 назад, но это возможно только в новостройках где 2трубная разводка, а в старом фонде практически везде однотрубная, то есть все батареи на одном стояке соединены последовательно.И байпасы на батареях там не решение вопроса.

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Гость

11:30:33 02-06-2026

Для стояковой системы отсутствует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета тепла. Это общеизвестный факт для специалистов, но тут видимо кому-то, в чем-то, чего-то не хватает 👆

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Медведь-шатун

11:38:34 02-06-2026

Такие инициативы может генерировать только человек который вообще не понимает суть проблемы!!!, а ему и не надо!, главное в этой стране это - медиарейтинг!!!!

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Гость

13:22:21 02-06-2026

Медведь-шатун (11:38:34 02-06-2026) Такие инициативы может генерировать только человек который в...
в ЭТОЙ стране? Изыди, либерасня!

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галантерейщик и кардинал-это..

13:59:20 02-06-2026

Гость (13:22:21 02-06-2026) в ЭТОЙ стране? Изыди, либерасня!... идём от противного.
кричать, как бы о проблемах-плохо?
значит, господин демократ-молчать, в тряпочку-хорошо?

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