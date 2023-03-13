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В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Изменения будут происходить постепенно до 2026 года, однако до 30 лет призывной возраст поднимут сразу

13 марта 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном изменении призывного возраста. Он предусматривает изменение призывного возраста срочной службы до 21 года.

В 2024 году на срочную службу будут призывать мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Отмечается, что законопроект вносят на рассмотрение "в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования".

Отсрочки после принятия закона будут действовать до истечения их срока или до исчезновения оснований.

Комментарии 2

  • Он разрушает основу общества создание семьи ее укрепление и детозачатие. Лучше когда отслужил с 18 лет два года. Создал себе основу работы и дохода, а потом женился. Например в 23 года.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Очередная глупость высочайших стратегов подогнавших под возраст контрактной службы призыв. А там ухищрениями сразу и контракт.
    15 марта, Гость   Ответить
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