В июне сибиряки оформили жилищные кредиты в Сбере на 26 млрд рублей

Лидирует "Семейная ипотека"

16 июля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHoWySH

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Клиенты Сибирского банка Сбера в июне 2026 года оформили жилищные кредиты на общую сумму более 26 млрд рублей. Это превышает майские показатели на 45%, а результаты июня 2025 года — на 76%. Положительная динамика охватила как льготные, так и рыночные ипотечные продукты.

Всплеск спроса на "Cемейную ипотеку"

Основную долю в общем портфеле выдач занимает "Семейная ипотека" — 66,7% от всего объема. В июне 2026 года по этой программе выдали 17,5 млрд рублей. Прирост к маю 2026 года составил 75,6%, к июню 2025 года — 59,6%.

Столь резкий рост спроса говорит о высокой активности семей с детьми. Многие стремились закрыть сделки, в том числе на рынке новостроек. Повлияло и ожидание изменений в условиях программы с 1 июля 2026 года. Однако планы пересмотрели, и в ближайшем квартале условия "Семейной ипотеки" не поменяются.

Рыночная ипотека набирает обороты

Базовые ипотечные продукты также демонстрируют существенный подъем. За год, с июня 2025 по июнь 2026 года, объем выдач по рыночным программам увеличился практически втрое. В Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях этот показатель вырос более чем в три раза. В итоге доля субсидируемой ипотеки в общем объеме выросла на 11 процентных пунктов — с 17% до 28% в годовом исчислении.

Наибольший интерес к базовым программам фиксируют в Кемеровской (36%) и Омской (31%) областях, а также в Красноярском и Алтайском краях (по 29,8%).

«В Сбере можно подать одну заявку на ипотеку сразу по всем доступным предложениям банка, сравнить условия и выбрать подходящие», — сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.И уточнил, что для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, предусмотрена дополнительная скидка.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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