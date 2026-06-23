В Москве обсудили, как эффективнее повышать производительность труда

Предложения участников стратегической сессии используют при обновлении методик федпроекта

23 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Участники стратегической сессии / Фото: КАУ АЦКР

Алтайский край принял участие в стратегической сессии по развитию федерального проекта "Производительность труда", которая прошла в Москве. Участники из десяти регионов обсудили, как повысить эффективность предприятий, избежать формального подхода и закрепить улучшения после активного этапа проекта.

Сессию провел АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК). Она объединила представителей ведущих региональных центров компетенций из разных субъектов страны.

Какие вопросы обсудили?

Главная задача встречи — определить дальнейшее развитие федпроекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Участники разбирали практические вопросы, с которыми сталкиваются регионы и предприятия. Среди ключевых тем — отказ от формального подхода к проектам, более высокие требования к экспертам, поддержка постоянных улучшений после основной фазы работы и выполнение плановых показателей даже при внешних ограничениях.

Предложения, которые подготовили по итогам сессии, лягут в основу обновленных методик ФЦК. Затем эти подходы начнут применять при реализации проекта в регионах России.

Кто представил Алтайский край?

Алтайский край на сессии представил руководитель регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер. Он рассказал, что регион уже имеет серьезную практику работы с предприятиями разных отраслей.

«В регионе накоплен солидный опыт — мы работаем с предприятиями из различных отраслей и видим, какие подходы дают реальный результат», — отметил Александр Вагенлейтер.

По его словам, участие в таких встречах помогает регионам обмениваться опытом с коллегами из ведущих субъектов России. Кроме того, Алтайский край может участвовать в формировании единых подходов, которые затем используют для повышения эффективности предприятий по всей стране.

Как работает проект?

В рамках федпроекта предприятия получают бесплатную адресную поддержку федерального или регионального центра компетенций. Эксперты помогают развивать персонал, улучшать показатели производства и сокращать издержки, внедрять эффективные управленческие практики и сопровождают компании на долгосрочном этапе.

Напомним, с 2019 года к федеральному проекту подключились 105 предприятий Алтайского края. Активный этап внедрения изменений уже завершили 99 компаний. В среднем участники увеличили выработку в 1,4 раза и вдвое сократили время выполнения производственных операций. Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу производительность.рф.