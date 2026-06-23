В Москве обсудили, как эффективнее повышать производительность труда
Предложения участников стратегической сессии используют при обновлении методик федпроекта
23 июня 2026, 14:00, ИА Амител
Алтайский край принял участие в стратегической сессии по развитию федерального проекта "Производительность труда", которая прошла в Москве. Участники из десяти регионов обсудили, как повысить эффективность предприятий, избежать формального подхода и закрепить улучшения после активного этапа проекта.
Сессию провел АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК). Она объединила представителей ведущих региональных центров компетенций из разных субъектов страны.
Какие вопросы обсудили?
Главная задача встречи — определить дальнейшее развитие федпроекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Участники разбирали практические вопросы, с которыми сталкиваются регионы и предприятия. Среди ключевых тем — отказ от формального подхода к проектам, более высокие требования к экспертам, поддержка постоянных улучшений после основной фазы работы и выполнение плановых показателей даже при внешних ограничениях.
Предложения, которые подготовили по итогам сессии, лягут в основу обновленных методик ФЦК. Затем эти подходы начнут применять при реализации проекта в регионах России.
Кто представил Алтайский край?
Алтайский край на сессии представил руководитель регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер. Он рассказал, что регион уже имеет серьезную практику работы с предприятиями разных отраслей.
«В регионе накоплен солидный опыт — мы работаем с предприятиями из различных отраслей и видим, какие подходы дают реальный результат», — отметил Александр Вагенлейтер.
По его словам, участие в таких встречах помогает регионам обмениваться опытом с коллегами из ведущих субъектов России. Кроме того, Алтайский край может участвовать в формировании единых подходов, которые затем используют для повышения эффективности предприятий по всей стране.
Как работает проект?
В рамках федпроекта предприятия получают бесплатную адресную поддержку федерального или регионального центра компетенций. Эксперты помогают развивать персонал, улучшать показатели производства и сокращать издержки, внедрять эффективные управленческие практики и сопровождают компании на долгосрочном этапе.
Напомним, с 2019 года к федеральному проекту подключились 105 предприятий Алтайского края. Активный этап внедрения изменений уже завершили 99 компаний. В среднем участники увеличили выработку в 1,4 раза и вдвое сократили время выполнения производственных операций. Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу производительность.рф.
14:37:16 23-06-2026
Про бензин ничего не обсуждали?
14:59:38 23-06-2026
Пока что у нас в России с освоили увеличение производительности труда посредством сокращения сотрудников. У нас пока так...
15:13:04 23-06-2026
работать по 12 часов без выходных.
не благодарите.
16:27:13 23-06-2026
Гость (15:13:04 23-06-2026) работать по 12 часов без выходных.не благодарите....
Еще можно выдать эффективным менеджерам кнуты
08:30:30 24-06-2026
Гость (15:13:04 23-06-2026) работать по 12 часов без выходных.не благодарите.... Только потогонная система спасёт нас.
15:13:37 23-06-2026
Это вам не заводы , ГЭС , ТЭЦ строить! Это про сокращение населения!
18:54:01 23-06-2026
Кнут и пряник. Лучше пока ещё ничего не придумали.
08:35:35 24-06-2026
Александр (18:54:01 23-06-2026) Кнут и пряник. Лучше пока ещё ничего не придумали.... Может пряники должны быть побольше чем выдаются кнопкодавам?
09:23:10 24-06-2026
Абсолютно бесполезная болтовня, ничего общего с реальностью не имеющая
14:12:06 29-06-2026
Гость (09:23:10 24-06-2026) Абсолютно бесполезная болтовня, ничего общего с реальностью ... а ваша имеющая?