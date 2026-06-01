В МВД России назвали недостоверной информацию о проверках пожилых водителей с 1 июня
Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста
01 июня 2026, 23:36, ИА Амител
Распространяемая в интернете информация о якобы предстоящих массовых проверках пожилых водителей с 1 июня не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в Сети появились публикации, в которых утверждается, что сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать водителей пожилого возраста в рамках специальных рейдов.
«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — написала Ирина Волк в своем канале на платформе Max.
В МВД подчеркнули, что информация о каких-либо специальных массовых проверках пожилых автомобилистов не соответствует действительности.
08:53:43 02-06-2026
Если отрицают, значит дана команда начать терроризировать пенсионеров
17:33:53 02-06-2026
Ну, остановят..а дальше что?
Зрение проверят, давление померят??