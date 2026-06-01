В МВД России назвали недостоверной информацию о проверках пожилых водителей с 1 июня

Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста

01 июня 2026, 23:36, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Распространяемая в интернете информация о якобы предстоящих массовых проверках пожилых водителей с 1 июня не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в Сети появились публикации, в которых утверждается, что сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать водителей пожилого возраста в рамках специальных рейдов.

«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — написала Ирина Волк в своем канале на платформе Max.

В МВД подчеркнули, что информация о каких-либо специальных массовых проверках пожилых автомобилистов не соответствует действительности.