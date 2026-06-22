Пилотные проекты по внедрению таких систем запланированы на 2026–2027 годы в нескольких крупных управляющих компаниях

22 июня 2026, 16:49, ИА Амител

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В России прозвучало предложение о замене бюрократического аппарата в сфере ЖКХ на искусственный интеллект. С такой инициативой выступил общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет "Абзац".

Эксперт отметил, что существующая система взаимодействия между гражданами и органами ЖКХ часто страдает из-за человеческого фактора. Люди сталкиваются с шаблонными отговорками, затягиванием сроков и отсутствием реальной реакции на их жалобы. При этом содержание большого штата сотрудников, вероятно, создает значительную нагрузку на бюджет. По словам Бондаря, внедрение искусственного интеллекта может исключить субъективность и волокиту, обеспечив объективную обработку обращений.

«На мой взгляд, мы уже достигли такого уровня технологического развития, что содержание многотысячной армии клерков для бумажной работы становится непозволительной роскошью и наносит прямой вред жителям. Искусственный интеллект не раздражается на слишком активных граждан и не уходит в отпуск. Он может мгновенно связать жалобу о протечке с базой данных подрядчиков. Когда обработка заявки занимает не 30 дней, а 30 секунд, это принципиально новый уровень обслуживания. Думаю, это может привести к значительной экономии бюджетных средств, которые сейчас тратятся на содержание людей, лишь имитирующих бурную деятельность», — уточнил Бондарь.

Однако он также подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет заменить всех сотрудников, поскольку реальность коммунальной сферы довольно сложна.

«Мы должны четко различать цифровой контроль и физическое исполнение. Если подрядчики на местах работают недобросовестно, искусственный интеллект, несмотря на все свои преимущества, может стать лишь инструментом для автоматического создания отчетов о невыполненной работе. К тому же алгоритм пока не может проявить гибкость в нестандартных аварийных ситуациях, где требуется человеческий контекст и интуиция», — пояснил эксперт.

Бондарь также обозначил наиболее вероятный сценарий внедрения этой технологии на текущем этапе: система принимает заявку, автоматически распределяет задачи бригадам, требует фотоотчеты и, если выявляет некачественную работу, просто блокирует ответ и возвращает его на доработку. Это может создать систему, в которой имитация деятельности станет невозможной.