В России часть работы коммунальщиков могут доверить искусственному интеллекту
Пилотные проекты по внедрению таких систем запланированы на 2026–2027 годы в нескольких крупных управляющих компаниях
22 июня 2026, 16:49, ИА Амител
В России прозвучало предложение о замене бюрократического аппарата в сфере ЖКХ на искусственный интеллект. С такой инициативой выступил общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет "Абзац".
Эксперт отметил, что существующая система взаимодействия между гражданами и органами ЖКХ часто страдает из-за человеческого фактора. Люди сталкиваются с шаблонными отговорками, затягиванием сроков и отсутствием реальной реакции на их жалобы. При этом содержание большого штата сотрудников, вероятно, создает значительную нагрузку на бюджет. По словам Бондаря, внедрение искусственного интеллекта может исключить субъективность и волокиту, обеспечив объективную обработку обращений.
«На мой взгляд, мы уже достигли такого уровня технологического развития, что содержание многотысячной армии клерков для бумажной работы становится непозволительной роскошью и наносит прямой вред жителям. Искусственный интеллект не раздражается на слишком активных граждан и не уходит в отпуск. Он может мгновенно связать жалобу о протечке с базой данных подрядчиков. Когда обработка заявки занимает не 30 дней, а 30 секунд, это принципиально новый уровень обслуживания. Думаю, это может привести к значительной экономии бюджетных средств, которые сейчас тратятся на содержание людей, лишь имитирующих бурную деятельность», — уточнил Бондарь.
Однако он также подчеркнул, что искусственный интеллект не сможет заменить всех сотрудников, поскольку реальность коммунальной сферы довольно сложна.
«Мы должны четко различать цифровой контроль и физическое исполнение. Если подрядчики на местах работают недобросовестно, искусственный интеллект, несмотря на все свои преимущества, может стать лишь инструментом для автоматического создания отчетов о невыполненной работе. К тому же алгоритм пока не может проявить гибкость в нестандартных аварийных ситуациях, где требуется человеческий контекст и интуиция», — пояснил эксперт.
Бондарь также обозначил наиболее вероятный сценарий внедрения этой технологии на текущем этапе: система принимает заявку, автоматически распределяет задачи бригадам, требует фотоотчеты и, если выявляет некачественную работу, просто блокирует ответ и возвращает его на доработку. Это может создать систему, в которой имитация деятельности станет невозможной.
16:56:11 22-06-2026
тратятся на содержание людей, лишь имитирующих бурную деятельность --- Совершенно верю, в гос. думе целая армия имитаторов бурной деятельности)
17:10:27 22-06-2026
Так ведь уже писали, что где-то ради пробы запустили искусственный интеллект в конторе ЖКХ. Однако ИИ вместо того, что бы просто хорошо выполнять работу диспетчера быстро научился материться и посылать заявителей куда подальше. Чему у этих заявителей и научился
17:16:35 22-06-2026
Нюанс в том, что затраты на внедрение и содержание ИИ не хило так превышают затраты на персонал и далеко не всегда дают ожидаемый результат. Иксперда точно беспокоит именно проблема работы ЖКХ или он под модной завесой ИИ о чем-то своем заботится?
17:29:29 22-06-2026
В США блокируют чаты ИИ. Выяснилось, что при их помощи любой водопроводчик Дональд (или Вася) может хакать банки.
18:53:44 22-06-2026
Вы издеваетесь . До вашего искусственного интеллекта в жизни не дойдет: Почему снега нет, а 40 машин работают с максимальной нагрузкой и делают по 10 рейсов на отвал. И с утра списываются очередные миллионы. У него математические законы программирования не позволят понять этот казус.
18:53:48 22-06-2026
Вы издеваетесь . До вашего искусственного интеллекта в жизни не дойдет: Почему снега нет, а 40 машин работают с максимальной нагрузкой и делают по 10 рейсов на отвал. И с утра списываются очередные миллионы. У него математические законы программирования не позволят понять этот казус.
19:18:32 22-06-2026
Ага блин (18:53:48 22-06-2026) Вы издеваетесь . До вашего искусственного интеллекта в жизни... Научат.. Не волнуйся...
19:25:21 22-06-2026
Потом извиняться будут!
19:47:52 22-06-2026
Причиной бюрократии является то, что работники действуют подобно ИИ, то есть, не пытаются вникнуть в проблему реальную ссылаясь на действия неких правил и боясь их нарушить. Замена данных работников на ИИ лишь усугубит данную проблему, так что выходит, что это «шило на мыло»!
21:31:33 22-06-2026
Не внедрят 99,9%, бюджет на это дело потратят. По этому принципу предлагали "одно окно", где ИИ направляет любую жалобу кому следует без проволочек и просьбой нажать цифру 1 или .. При такой системе можно 80 % чиновников сократить, оставить рабочий класс и тюрьму. Не внедрят.
22:31:43 22-06-2026
Пытаются вкорячить этот ИИ всюду, и только ленивый про него не квакнул. Нашли новый клондайк по "освоению средств" к которому каждый возомнивший себя экспертом норовит присосаться. Если таких "экспертов" не угомонить, то будет тоже самое что и с "нанотехнологиями", "инновациями" и "новыми физическими принципами" - полная дискредитация и тошнотворный осадочек от в целом перспективного при разумном подходе направления.