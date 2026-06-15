На Алтае стали чаще искать специалистов со знанием ИИ и предлагать им до 200 тысяч рублей

Аналитики отмечают, что искусственный интеллект постепенно перестает быть исключительно инструментом специалистов IT-сферы

15 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Работодатели Алтайского края стали чаще искать сотрудников, умеющих пользоваться нейросетями и другими инструментами искусственного интеллекта. За год количество таких вакансий в регионе увеличилось на 20%, а максимальный уровень предлагаемых зарплат достиг 200 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

Как следует из данных исследования рынка труда, по итогам первого квартала 2026 года в Сибирском федеральном округе было открыто более 300 вакансий, в которых работодатели указывали среди требований или преимуществ навыки работы с ИИ-инструментами.

Алтайский край вошел в число регионов Сибири, где спрос на подобные компетенции продолжает расти. На долю региона пришлось 7% всех вакансий с требованиями владения нейросетями и другими цифровыми решениями.

При этом темпы роста в крае оказались выше средних по округу. Если в целом по Сибири количество подобных предложений увеличилось на 19%, то в Алтайском крае этот показатель составил 20%.

Аналитики отмечают, что искусственный интеллект постепенно перестает быть исключительно инструментом специалистов IT-сферы. Все чаще работодатели рассматривают умение работать с нейросетями как дополнительное преимущество для представителей самых разных профессий.

Компании готовы принимать сотрудников, которые способны использовать современные технологии для оптимизации рабочих процессов, подготовки материалов и повышения эффективности труда.

В ряде случаев владение ИИ-инструментами уже становится одним из требований к кандидатам. Однако нередко работодатели указывают подобные навыки в качестве желательного бонуса.

Одновременно с ростом спроса увеличивается и уровень предлагаемых зарплат. В Алтайском крае максимальное вознаграждение для специалистов, обладающих цифровыми компетенциями и навыками использования искусственного интеллекта, сегодня достигает 200 тысяч рублей.

Лидером по числу таких вакансий в Сибирском федеральном округе остается Новосибирская область, на которую приходится 42% всех предложений. Далее следуют Красноярский край с долей 14%, Омская область — 12%, Иркутская и Томская области — по 10%. На Кемеровскую область приходится 4% подобных вакансий, а на остальные регионы Сибири — менее 1%.

Вместе с тем по динамике роста Алтайский край также оказался среди лидеров. Наиболее заметно спрос на специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом вырос в Красноярском крае — в 2,4 раза. В Новосибирской области количество таких вакансий увеличилось на 44%, в Иркутской — на 25%, в Алтайском крае — на 20%, а в Томской области — на 13%.