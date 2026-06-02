В России определили лучшие города для молодежи

По данным опроса, главными критериями выбора стали карьерные возможности (72%) и развитая инфраструктура (70%)

02 июня 2026, 09:02, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города России молодежь считает наиболее комфортными для жизни. Лидером рейтинга стала Москва — ее выбрали 56% участников. На втором месте Санкт-Петербург (51%). Замыкает тройку Казань (31%), сообщает "Газета.ру".

В десятку также вошли Екатеринбург (25%), Краснодар (21%), Сочи и Нижний Новгород (по 19%), Новосибирск (18%), Владивосток (11%) и Ростов-на-Дону (10%). Другие города назвали 17% опрошенных.

Главные причины, по которым молодые люди выбирают тот или иной город, — возможности для трудоустройства и карьерного роста (72%), а также развитая инфраструктура (70%). Почти 60% респондентов ценят разнообразный досуг и развлечения.

Высокий уровень образования в вузах отметили 39% участников, достойные зарплаты молодых специалистов — 35%. Баланс между учебой, работой и личной жизнью важен для 29% опрошенных, а большое количество молодежи в городе — для 28%.

Студенческие кампусы оценили 13%, хорошую экологию — 10%, а невысокие расходы на проживание и доступное жилье — 8%.