В России определили лучшие города для молодежи
По данным опроса, главными критериями выбора стали карьерные возможности (72%) и развитая инфраструктура (70%)
02 июня 2026, 09:02, ИА Амител
Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города России молодежь считает наиболее комфортными для жизни. Лидером рейтинга стала Москва — ее выбрали 56% участников. На втором месте Санкт-Петербург (51%). Замыкает тройку Казань (31%), сообщает "Газета.ру".
В десятку также вошли Екатеринбург (25%), Краснодар (21%), Сочи и Нижний Новгород (по 19%), Новосибирск (18%), Владивосток (11%) и Ростов-на-Дону (10%). Другие города назвали 17% опрошенных.
Главные причины, по которым молодые люди выбирают тот или иной город, — возможности для трудоустройства и карьерного роста (72%), а также развитая инфраструктура (70%). Почти 60% респондентов ценят разнообразный досуг и развлечения.
Высокий уровень образования в вузах отметили 39% участников, достойные зарплаты молодых специалистов — 35%. Баланс между учебой, работой и личной жизнью важен для 29% опрошенных, а большое количество молодежи в городе — для 28%.
Студенческие кампусы оценили 13%, хорошую экологию — 10%, а невысокие расходы на проживание и доступное жилье — 8%.
09:36:10 02-06-2026
А как же наш Барнаул?
11:17:41 02-06-2026
Гость (09:36:10 02-06-2026) А как же наш Барнаул?... Допустим выпускнику ВУЗА повезет, он сразу устроится на зарплату 70-80 тыс . Но...Сколько ему дадут ипотеки? На полуразваленную хрущевку не хватит. Снимать жильё за 30 тыс. ? А на оставшиеся 40 тыс. откладывать на свадьбу, машину, первый взнос по ипотеке?
11:23:13 02-06-2026
Гость (11:17:41 02-06-2026) Допустим выпускнику ВУЗА повезет, он сразу устроится на зарп... Просто проест, и в наколках ходить будет.
12:37:12 02-06-2026
Гость (09:36:10 02-06-2026) А как же наш Барнаул?... И Рубцовск, почему-то, не упомянули. Глупо сравнивать Нск и Барнаул в плане возможностей.
10:01:58 02-06-2026
"Лидером рейтинга стала Москва" а кто-то сомневался?
10:22:40 02-06-2026
Гость (10:01:58 02-06-2026) "Лидером рейтинга стала Москва" а кто-то сомневался?...
В десятку также вошли Екатеринбург (25%), Краснодар (21%), Сочи и Нижний Новгород (по 19%), Новосибирск (18%).
У нас практически вся молодежь из деревне уезжает в Новосибирск. И не только молодежь!
Зарплаты намного выше, квартиры примерно по такой же цене, все остальное, как они говорят, намного дешевле. Выбор квартир вразы больше.
11:02:20 02-06-2026
У нас родственники в Новосибирск уехали. Даже не в сам город ,а в деревню под Новосибирском. Не жалеют. Даже родню и друзей переманивают.
14:02:00 02-06-2026
Щадрино-всё для молодых.