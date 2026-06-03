В России подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного

Сергей Миронов заявил, что законопроект внесут в Госдуму следующего созыва

03 июня 2026, 08:14, ИА Амител

Выпускной / Фото: из архива amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов сообщил РИА Новости о планах подготовить и внести в Госдуму законопроект, который предоставит родителям выпускников 9‑х и 11‑х классов оплачиваемый выходной для посещения выпускного вечера, а также оплачиваемый выходной в День знаний.

«При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве Государственной Думы», — пояснил парламентарий.

По его словам, родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном своих детей.

«Многие годы они ждали этого момента и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети», — считает Миронов.

Он напомнил, что ранее эта инициатива уже предлагалась для включения в Трудовой кодекс и получила поддержку многих депутатов из разных фракций.