В России подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного
Сергей Миронов заявил, что законопроект внесут в Госдуму следующего созыва
03 июня 2026, 08:14, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов сообщил РИА Новости о планах подготовить и внести в Госдуму законопроект, который предоставит родителям выпускников 9‑х и 11‑х классов оплачиваемый выходной для посещения выпускного вечера, а также оплачиваемый выходной в День знаний.
«При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве Государственной Думы», — пояснил парламентарий.
По его словам, родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном своих детей.
«Многие годы они ждали этого момента и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети», — считает Миронов.
Он напомнил, что ранее эта инициатива уже предлагалась для включения в Трудовой кодекс и получила поддержку многих депутатов из разных фракций.
08:36:58 03-06-2026
Если в России установить промышленные роботы, то можновесь весь год сделать выходным.
09:01:36 03-06-2026
Гость (08:36:58 03-06-2026) Если в России установить промышленные роботы, то можновесь в...
Если разогнать Госдуму, то бюджет РФ выйдет из дефицита
09:29:14 03-06-2026
Гость (09:01:36 03-06-2026) Если разогнать Госдуму, то бюджет РФ выйдет из дефицита ... Все беды от Думы и правителей.
08:58:37 03-06-2026
и этим людям 700тр/месяц платят, без учета всяких доплат и льгот
08:58:48 03-06-2026
Ещё при беглом просмотре ленты новостей безошибочно выявляю инициативы Миронова - по идиотически популистским псевдонамерениям.
16:14:18 03-06-2026
Гость (08:58:48 03-06-2026) Ещё при беглом просмотре ленты новостей безошибочно выявляю ... Еще есть один такой же безошибочно выявляемый с буквой "л" вместо "р" в фамилии но у того обычно все законопроекты начинаются с "Запретить...."
09:16:40 03-06-2026
На выпускной/ЕГЭ/день защиты детей - не много ли привилегий?
10:07:22 03-06-2026
А как же выпускные из:
-яслей
-садика
-4-го класса?
Недоработка.
10:24:31 03-06-2026
хватит уже плясать вокруг детей, они и так с коронами ходят. это же медвежья услуга - жизнь потом так по мордасам надает, только выдержат ли?