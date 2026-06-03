В России предложили разрешить сотрудникам два бесплатных опоздания в месяц
Депутаты хотят запретить штрафовать и увольнять за задержку до 30 минут, если она случается не чаще двух раз в месяц
03 июня 2026, 13:00, ИА Амител
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил "Абзацу", что готовит обращение к властям с инициативой закрепить в трудовом законодательстве право сотрудников на два опоздания в месяц продолжительностью не более 30 минут без каких-либо дисциплинарных взысканий.
По мнению политика, это поможет пресечь произвол начальников, которые наказывают работников за случайные задержки. Опоздавший сотрудник, в свою очередь, должен будет отработать это время в другие дни — например, разбив полчаса на несколько рабочих дней.
«Особенно это большая проблема на частных предприятиях, где зачастую нет профсоюзов и не всегда соблюдается Трудовой кодекс», — пояснил Малинкович.
При этом он подчеркнул, что предложение не распространяется на стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс, где опоздания недопустимы.
Обращение планируется направить в Федерацию независимых профсоюзов России и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.
14:21:17 03-06-2026
"Особенно это большая проблема на частных предприятиях" - вот там-то особенно очень сильно прислушаются к решению депутатов !!!
05:54:42 04-06-2026
Надо идти дальше- разрешить пару раз в месяц пить алкоголь на работе.