В июне россиян ждут трехдневные выходные

Отдыхать страна будет с 12 по 14 июня

24 апреля 2026, 11:31, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В июне 2026 года у россиян появится возможность отдохнуть три дня подряд — с 12 по 14 июня. Соответствующее постановление опубликовано правительством, с документом ознакомился ТАСС.

Кроме того, трехдневные каникулы запланированы с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Также отдельные нерабочие дни установлены на 4 ноября и 31 декабря.

Переносы связаны с тем, что некоторые праздничные даты совпадают с обычными выходными. Все изменения проведены в соответствии с Трудовым кодексом России.