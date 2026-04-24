В июне россиян ждут трехдневные выходные
Отдыхать страна будет с 12 по 14 июня
24 апреля 2026, 11:31, ИА Амител
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В июне 2026 года у россиян появится возможность отдохнуть три дня подряд — с 12 по 14 июня. Соответствующее постановление опубликовано правительством, с документом ознакомился ТАСС.
Кроме того, трехдневные каникулы запланированы с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Также отдельные нерабочие дни установлены на 4 ноября и 31 декабря.
Переносы связаны с тем, что некоторые праздничные даты совпадают с обычными выходными. Все изменения проведены в соответствии с Трудовым кодексом России.
в принципе все недели нужно с 3 вых. делать