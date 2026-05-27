Страховая пенсия по старости не наследуется — она прекращается с месяца, следующего за месяцем смерти получателя

27 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После кончины пенсионера его близкие имеют право на получение оставшейся части пенсии и дополнительных выплат. В определенных ситуациях они также могут унаследовать накопительную пенсию, подчеркнул юрист Владимир Шапенко в беседе с агентством "Прайм".

«Накопительная пенсия представляет собой дополнительную сумму к страховой пенсии. В случае если пенсионер заранее оформил срочную выплату этих средств, их остаток может перейти к наследникам. Если же он выбрал бессрочную выплату, наследники не смогут получить эти деньги», — отметил эксперт.

Шапенко обратил внимание на то, что нетрудоспособные родственники, проживавшие с умершим, имеют право на получение начисленной, но не выплаченной пенсии. Для военных пенсионеров предусмотрены выплаты родственникам, организовавшим похороны, которые не включаются в наследственную сумму.

«Для получения информации о пенсионных накоплениях необходимо обратиться в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, где эти накопления были размещены. Если в накоплениях использовался материнский капитал, право на его получение остается только за супругом или детьми умершего», — заключил адвокат.

Ранее депутат ГД обосновала важность индексации пенсий работающих пенсионеров.