В России рекордно подешевел iPhone 17 Pro Max

Сейчас смартфон можно купить за 85 тысяч рублей, хотя в октябре прошлого года он стоил 130 тысяч

04 июня 2026, 22:35, ИА Амител

Смартфон iPhone 17 / Фото: сайт Apple

В начале лета в России упала цена на флагманский смартфон Apple, сообщает издание Hi-Tech Mail.

Журналисты портала обратили внимание, что iPhone 17 Pro Max можно найти в офлайн-магазинах минимум за 90 тысяч рублей. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах смартфон стоит еще дешевле — 85 тысяч рублей. Дороже всего устройство предлагают в федеральных торговых сетях — там он стоит 95 тысяч рублей и выше.

Как отмечает издание, за три месяца до презентации iPhone 18 Pro Max магазины снижают цены на текущие флагманы. По мнению авторов медиа, с этим и связано рекордное удешевление девайса.

Издание напоминает, что еще в апреле 17 Pro Max оценивали в 105 тысяч рублей, а в октябре 2025 года он и вовсе стоил 130 тысяч.