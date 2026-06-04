В России рекордно подешевел iPhone 17 Pro Max
Сейчас смартфон можно купить за 85 тысяч рублей, хотя в октябре прошлого года он стоил 130 тысяч
04 июня 2026, 22:35, ИА Амител
В начале лета в России упала цена на флагманский смартфон Apple, сообщает издание Hi-Tech Mail.
Журналисты портала обратили внимание, что iPhone 17 Pro Max можно найти в офлайн-магазинах минимум за 90 тысяч рублей. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах смартфон стоит еще дешевле — 85 тысяч рублей. Дороже всего устройство предлагают в федеральных торговых сетях — там он стоит 95 тысяч рублей и выше.
Как отмечает издание, за три месяца до презентации iPhone 18 Pro Max магазины снижают цены на текущие флагманы. По мнению авторов медиа, с этим и связано рекордное удешевление девайса.
Издание напоминает, что еще в апреле 17 Pro Max оценивали в 105 тысяч рублей, а в октябре 2025 года он и вовсе стоил 130 тысяч.
23:55:20 04-06-2026
за 92 нашёл
С Е-сим, 256 памяти ...
10:38:38 05-06-2026
В iPhone 18 Pro Max теперь не работает мессенджер МАХ. Что собственно и изображено на его логотипе, не яблоко а огрызок. Сегодня они мессенджер отключили, а завтра облако со всеми вашими фото и документами.
14:14:12 06-06-2026
Гость (10:38:38 05-06-2026) В iPhone 18 Pro Max теперь не работает мессенджер МАХ. Что с... Так нужен этот Макс, да?) Жили без него и будем жить нормально.
14:11:17 05-06-2026
Самсунг круче
16:43:38 05-06-2026
С неработающим масей и бесплатно не нужен