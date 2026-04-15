В России выпустили лимитированный iPhone за 649 тыс. рублей, посвященный Жириновскому

Подобные лимитированные серии нацелены на узкий сегмент аудитории, но эффективно укрепляют имидж бренда как создателя статусных гаджетов

15 апреля 2026, 14:22, ИА Амител

Телефон iPhone, Жириновский / Фото: пресс-служба компании Caviar
Компания Caviar, известная производством смартфонов и носимой электроники премиум-класса, выпустила лимитированную коллекцию, посвященную 80-летию Владимира Жириновского. В серию вошли смартфоны и часы, сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении "Газеты.ru".

«Центральным элементом коллекции стал iPhone 17 Pro и Pro Max с уникальным дизайном. На задней панели устройств размещен портрет Жириновского, выполненный в технике ручной эмалевой росписи. Корпус изготовлен из титана высокой прочности, а отделка выполнена из кожи Hermes. Цветовая гамма выдержана в насыщенных синих тонах, характерных для символики ЛДПР», — сообщается в релизе.

Часы из этой же коллекции созданы в том же художественном стиле.

Особое внимание уделено упаковке: устройства поставляются в подарочной коробке с встроенным экраном, на котором можно увидеть архивные видеоматериалы с выступлениями Жириновского. В комплект также входят сувенирные предметы: позолоченный ключ в форме двуглавого орла и памятная монета с изображением политика, покрытые 24-каратным золотом.

Тираж коллекции ограничен 18 единицами, что символизирует дату основания ЛДПР. Стоимость iPhone 17 Pro начинается от 649 тысяч рублей.

Комментарии 3

Гость

14:38:56 15-04-2026

надо брать! при чем 2 штуки.

Вежливый Человек

19:15:18 15-04-2026

Мы подождем релиз с Эпштейном, Долиной (для риелторов), и ещё кем-нибудь, Чебурашкой!

Гость

00:22:42 16-04-2026

отмывание денег и ничего более

