В России снизился заработок молодежи
Число работающих через онлайн-платформы выросло в полтора раза, но средний доход типичного исполнителя упал до 17%
03 июня 2026, 12:08, ИА Амител
С октября 2025 года по май 2026-го количество работающих через цифровые платформы молодых людей в возрасте 18-24 лет выросло в полтора раза, сообщает "Газета.ру". Однако их доходы при этом снизились: объем заказов увеличивается медленнее, чем число новых исполнителей, констатируют аналитики сервиса Qugo.
«Если ориентироваться на средний заработок, картина выглядит позитивно: в каждой возрастной группе среднемесячный доход год к году растет. Однако средний показатель искажают высокозарабатывающие исполнители. Средний годовой заработок — показатель типичного исполнителя — снижается. У молодежи 18–21 года он упал с 2024 на 2025 год примерно на 17%, у группы 22–24 лет — на 4%», — пояснили эксперты.
Основная сфера занятости для всех возрастных категорий молодежи — курьерская доставка и складские услуги. У самых младших (16–17 лет) доминирует работа на складах и участие в промоакциях: туда проще устроиться с 16 лет и не нужен автомобиль.
В группе 22–24 лет в тройку начинает попадать "виртуальный помощник" — удаленные задачи, не требующие физического присутствия. Это слабый, но устойчивый тренд: с возрастом и опытом молодежь постепенно переходит от физического труда к более квалифицированной удаленной работе.
По данным Минтруда, доля занятых в возрасте 23–30 лет составляет около 11% — молодежь признана одной из самых уязвимых возрастных групп. А средний срок поиска работы в 2026 году, по информации Роскачества, вырос до 5,5 месяца.
12:25:54 03-06-2026
Велкоме ин военкомат?
03:12:38 04-06-2026
Кхм... (12:25:54 03-06-2026) Велкоме ин военкомат?... От него во все времена лучше держаться подальше.
12:26:36 03-06-2026
И не только у молодежи!Это называется прорыв про который говорил ВВ
12:39:09 03-06-2026
в 18-20 они должны учиться, чтобы получить профессию и найти свое место в жизни.
а не развращаться невменяемыми заработками в доставке
13:07:18 03-06-2026
Трагати (12:39:09 03-06-2026) в 18-20 они должны учиться, чтобы получить профессию и найти... А "невменяемыми заработками на доставке" должны "развращатся" старые ленивые пни? Так от вас не дождешься, сдохнешь с голоду...
14:54:42 03-06-2026
Ну-ну. (13:07:18 03-06-2026) А "невменяемыми заработками на доставке" должны "развращатся... Приготовите - не сдохнете.
03:13:39 04-06-2026
Трагати (12:39:09 03-06-2026) в 18-20 они должны учиться, чтобы получить профессию и найти... Профессию? чтобы потом, отучившись 5 лет в университете, всю жизнь ишачить за копейки на дядю? Да пошло оно...
08:12:28 04-06-2026
Гость (03:13:39 04-06-2026) Профессию? чтобы потом, отучившись 5 лет в университете, всю... Правильно! Надо идти в таксисты и ишачить на самого себя. Кстати, пенсии в этом случае можно избежать.