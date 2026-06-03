В России снизился заработок молодежи

Число работающих через онлайн-платформы выросло в полтора раза, но средний доход типичного исполнителя упал до 17%

03 июня 2026, 12:08, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С октября 2025 года по май 2026-го количество работающих через цифровые платформы молодых людей в возрасте 18-24 лет выросло в полтора раза, сообщает "Газета.ру". Однако их доходы при этом снизились: объем заказов увеличивается медленнее, чем число новых исполнителей, констатируют аналитики сервиса Qugo.

«Если ориентироваться на средний заработок, картина выглядит позитивно: в каждой возрастной группе среднемесячный доход год к году растет. Однако средний показатель искажают высокозарабатывающие исполнители. Средний годовой заработок — показатель типичного исполнителя — снижается. У молодежи 18–21 года он упал с 2024 на 2025 год примерно на 17%, у группы 22–24 лет — на 4%», — пояснили эксперты.

Основная сфера занятости для всех возрастных категорий молодежи — курьерская доставка и складские услуги. У самых младших (16–17 лет) доминирует работа на складах и участие в промоакциях: туда проще устроиться с 16 лет и не нужен автомобиль.

В группе 22–24 лет в тройку начинает попадать "виртуальный помощник" — удаленные задачи, не требующие физического присутствия. Это слабый, но устойчивый тренд: с возрастом и опытом молодежь постепенно переходит от физического труда к более квалифицированной удаленной работе.

По данным Минтруда, доля занятых в возрасте 23–30 лет составляет около 11% — молодежь признана одной из самых уязвимых возрастных групп. А средний срок поиска работы в 2026 году, по информации Роскачества, вырос до 5,5 месяца.