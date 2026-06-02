В Рубцовске ищут подрядчика на ремонт трех дорожных участков за 202 миллиона рублей

В порядок приведут улицы Громова, Киевскую и Новоегорьевский тракт

02 июня 2026, 11:15, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Администрация Рубцовска ищет подрядчика для ремонта трех проблемных участков дорог. На эти цели из городского бюджета выделено 201,9 миллиона рублей. Соответствующий лот размещен на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно проектной документации, ремонт затронет:

улицу Громова — от улицы Калинина до бульвара Победы;

улицу Киевскую — от Комсомольской до Октябрьской;

Новоегорьевский тракт — от дома № 1 по улице Путевой до въезда на старое кладбище.

Все три участка — одни из самых загруженных в городе. Два находятся в центре, а третий выходит на международную трассу АН-64, соединяющую Барнаул с казахстанским Петропавловском.

Подрядчику предстоит демонтировать старые тротуары, перестроить решетки ливневой канализации, срезать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое — в два слоя. Также необходимо установить искусственные неровности, пандусы, парковки, дорожные знаки и нанести разметку.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 10 июня. Победителя определят 15 июня. Завершить все работы подрядчик должен до 10 ноября.